León XIV expresa su preocupación por el clima de guerra

León XIV expresó su preocupación por la situación actual, gravemente amenazada por la guerra, al presidir la Misa en la parroquia de Santa Ana, en el Vaticano, el 21 de septiembre de 2025. Fue su primera visita oficial a esta iglesia, ubicada dentro de los muros del pequeño estado y administrada por la Orden de San Agustín, la congregación religiosa del Papa.

Este domingo por la mañana, el pontífice peruano-estadounidense visitó Santa Ana, una de las dos parroquias del Vaticano, junto con San Pedro, y la única con feligreses, incluyendo residentes del territorio vaticano. Antigua sede de la Hermandad de los Novios Pontificios, responsables de las caballerizas del Papa, esta iglesia del siglo XVI fue erigida como parroquia por Pío XI en 1929.

Ante los cuatro monjes agustinos asignados a Santa Ana y el prior general de la orden, el padre Joseph Farrell, León XIV señaló que esta iglesia, a la que se accede por la puerta del mismo nombre, custodiada por guardias suizos, ocupaba una posición especial, "en la frontera" entre el Vaticano e Italia. Habló de todos aquellos que pasan a diario ante su fachada, "con prisa, […] con aprensión o serenidad".

El Papa instó a la comunidad parroquial a perseverar con esperanza en un tiempo gravemente amenazado por la guerra. "Pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia y, más aún, por una indiferencia descarada que los abandona a un destino de miseria", lamentó.

“Monopolios que humillan a los trabajadores”

En su homilía, el pontífice reflexionó sobre el Evangelio de este domingo, donde Cristo advierte: "No se puede servir a Dios y al dinero". Advirtió contra la "sed de riquezas" y la tentación de "pensar que sin Dios podríamos vivir bien, mientras que sin riquezas estaríamos tristes y agobiados por mil necesidades". Advirtió: "Quien sirve a Dios se libera de las riquezas, pero quien sirve a las riquezas permanece esclavo de ellas".

Señalando el deseo de "dominación" y "avaricia", el líder de la Iglesia Católica oró en particular por los líderes de las naciones. Esperaba que "se vean libres de la tentación de usar la riqueza contra la humanidad, transformándola en armas que destruyen pueblos y monopolios que humillan a los trabajadores".

Ante la "prueba de la necesidad" inherente a la humanidad, León XIV animó a los fieles a no sentirse "amenazados" ni a "acaparar, desconfiando de los demás". En cambio, recomendó "pedir ayuda con confianza" y abrir las manos "para dar, no para apropiarse".

Durante esta visita, el Papa rindió un homenaje especial al padre Gioele Schiavella, quien celebró su 103 cumpleaños el 9 de septiembre y ha servido a esta iglesia desde 1991. Si bien celebró la Misa en Santa Ana como cardenal el 26 de julio de 2024, esta fue la primera visita oficial del 267º Papa desde su elección.