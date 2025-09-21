La verdadera riqueza de nuestra vida, según León XIV

"No somos dueños de nuestra vida ni de los bienes que disfrutamos", advirtió León XIV durante el Ángelus del 21 de septiembre de 2025. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa llamó a la humanidad a administrar el patrimonio de la tierra con responsabilidad y solidaridad.
Al introducir la oración mariana, el Papa meditó sobre el Evangelio del día, que trata sobre la gestión de los bienes materiales. Invitó a los asistentes a reflexionar también, de forma más general, sobre cómo gestionamos el bien más preciado que existe: nuestra propia vida.
"Un día seremos llamados a rendir cuentas de cómo hemos gestionado nuestra vida, nuestros bienes y los recursos de la tierra, tanto ante Dios como ante los hombres, la sociedad y especialmente aquellos que vengan después de nosotros", advirtió el jefe de la Iglesia católica.
Para el pontífice peruano-estadounidense, la acumulación de bienes materiales "no es el valor más importante, porque las riquezas de este mundo son efímeras". Instó a los fieles a resistir el egoísmo que "aísla de los demás y propaga el veneno de la competencia que a menudo genera conflicto".
León XIV recomendó usar los bienes del mundo y la propia vida "pensando en la verdadera riqueza, que es la amistad con el Señor y con los hermanos". Pidió, en particular, "crear redes de amistad y solidaridad".
Gaza: "No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado"
Durante el Ángelus, el Papa León XIV lanzó un nuevo llamamiento por Gaza, oponiéndose al "exilio forzado" de la población ante el avance del ejército israelí en la ciudad en los últimos días. También se dirigió a las personas que padecen Alzheimer.
Tras la oración mariana, el Papa se dirigió a los representantes de diversas asociaciones católicas comprometidas con la solidaridad con la población de la Franja de Gaza, presentes en la Plaza de San Pedro bajo sus vidrieras. Elogió sus iniciativas "y las de muchos otros en toda la Iglesia que expresan su cercanía a nuestros hermanos y hermanas que sufren en esta tierra martirizada".
"No hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado ni la venganza", declaró el 267.º Papa. Insistió: "La gente necesita paz. Quien la ama de verdad trabaja por la paz".
En estos días en que la ciudad de Gaza es invadida gradualmente y sometida a los bombardeos israelíes, León XIV ya había denunciado las "condiciones inaceptables" de los palestinos desplazados durante la audiencia general del miércoles pasado. Había pedido un alto el fuego, confrontando a los responsables del conflicto con el mandamiento bíblico de "No matarás".