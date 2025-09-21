Famosos de Hollywood que nos recuerdan el valor de la vejez

Para muchos, la vejez es sinónimo de estorbo, inutilidad, o bien, de una etapa en donde la belleza y el propósito han quedado atrás. Sin embargo, hay algunos famosos de Hollywood que, más allá de evitar mostrarse con sus arrugas y viviendo su etapa de vejez, han recordado el valor de un adulto mayor en el mundo.
Las marcas de la vida
Las marcas y su publicidad, al igual que las redes sociales, se han empeñado en mostrarnos un discurso en donde la vejez es algo que se debe prevenir y ocultar; aunque sí que es es importante cuidar de nuestra salud y piel, no debemos ver la etapa de la vejez como algo malo, ni reducir el valor de una persona a su aspecto físico.
Cada arruga y cada cana marca la experiencia de vida de cada persona, sus aprendizajes y pruebas superadas; enmarcan los buenos -y no tan buenos- recuerdos.
En el siguiente carrusel, te compartiremos a aquellos emblemáticos famosos de Hollywood que nos comparten su perspectiva de la vejez, especialmente desde un foco público, a nivel mundial: