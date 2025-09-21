Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Famosos de Hollywood que nos recuerdan el valor de la vejez

Famosos de Hollywood sobre la vejez

Denis Makarenko | Matteo Chinellato | sbonsi |Matteo | Chinellato | Shutterstock | Modified by Aleteia

Karen Hutch - publicado el 21/09/25
La vejez, es una etapa que aterroriza a muchos, ¿pero qué pasa cuando se vive en plenitud, sin esconderla? Esto es lo que algunos famosos de Hollywood piensan

Para muchos, la vejez es sinónimo de estorbo, inutilidad, o bien, de una etapa en donde la belleza y el propósito han quedado atrás. Sin embargo, hay algunos famosos de Hollywood que, más allá de evitar mostrarse con sus arrugas y viviendo su etapa de vejez, han recordado el valor de un adulto mayor en el mundo. 

Las marcas de la vida

Las marcas y su publicidad, al igual que las redes sociales, se han empeñado en mostrarnos un discurso en donde la vejez es algo que se debe prevenir y ocultar; aunque sí que es es importante cuidar de nuestra salud y piel, no debemos ver la etapa de la vejez como algo malo, ni reducir el valor de una persona a su aspecto físico. 

Cada arruga y cada cana marca la experiencia de vida de cada persona, sus aprendizajes y pruebas superadas; enmarcan los buenos -y no tan buenos- recuerdos.

En el siguiente carrusel, te compartiremos a aquellos emblemáticos famosos de Hollywood que nos comparten su perspectiva de la vejez, especialmente desde un foco público, a nivel mundial:

{"rendered":"Famosos de Hollywood que nos recuerdan el valor de la vejez"}Galería fotográfica
