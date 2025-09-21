¿Alguna vez has esperado un milagro? Un nuevo y fascinante libro ofrece una guía práctica para pedirle a Dios un milagro

¿Alguna vez has esperado un milagro? En algún momento, la mayoría de nosotros lo hemos hecho, ya sea en relación con la salud, las finanzas, las relaciones o alguna otra situación grave. Un nuevo y fascinante libro, The Miracle Book, de Anthony DeStefano, revela exactamente lo que implica pedir "lo imposible".

"Entiendo el escepticismo. Crecí como un neoyorquino escéptico. Y como católicos, estamos llamados a desconfiar de todo lo que huele a magia, por lo que evito las fórmulas supersticiosas en este libro. Dios no es una máquina expendedora. No se le hace una petición y sale un milagro como si fuera una barra de chocolate. Dios no funciona así. Él es relacional, no transaccional".

Al mismo tiempo, los milagros no son un truco. Como dijo el ángel Gabriel a Nuestra Señora: "Nada será imposible para Dios" (Lc 1,37).

Innumerables personas a lo largo de la historia han experimentado milagros. Quizás tú seas una de ellas.

DeStefano explicó:

"Es un hecho bíblico que los milagros forman parte de nuestra fe. Jesús realizó milagros e hizo promesas audaces al respecto. Dijo: 'Pide y recibirás' y 'Nada te será imposible si crees'. Estas son claras garantías de que Dios puede actuar y actuará de manera milagrosa".

La respuesta es sí. Puedes pedirle un milagro a Dios. Dios puede hacer lo imposible, así que ¿por qué no se lo pides? ¿Por qué no abres tu corazón y ves cómo Dios puede sorprenderte?

Cuatro pasos para empezar

Aquí tienes los cuatro pasos iniciales de DeStefano para pedir un milagro ahora mismo.

1 Comienza con fe

El primer paso es confiar sinceramente en Dios. DeStefano dijo:

"Siempre que sientas ansiedad, respira hondo e intenta calmarte. Como dicen los Salmos: 'Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios'".

No sientas la fe, piensa en la fe. Todos sabemos que la fe es el requisito bíblico más importante para un milagro.

Pero en lugar de agitarte emocionalmente, toma una decisión firme de confiar en Dios. Incluso si estás ansioso y emocionalmente agitado, solo di como santa Faustina: "Jesús, confío en Ti".

2 Arrepiéntete de tus pecados

En muchas historias bíblicas y de santos, los milagros están estrechamente relacionados con un cambio de corazón:

"Toma la decisión definitiva de arrepentirte de todos los pecados que hayas cometido y resuelve convertirte en una persona más santa. En la Biblia, Jesús utilizó milagros para convertir a los pecadores. Por lo tanto, si necesitas un milagro, haz un esfuerzo real por limpiar tu conciencia espiritualmente. Pide perdón a Dios. Esté dispuesto a cambiar. Eso es lo que Dios más desea. Por lo tanto, hágalo".

3 Ríndete radicalmente a la voluntad de Dios

Una de las cosas más difíciles de ser cristiano es aprender la lección (¡una y otra vez!) de que la voluntad de Dios es la mejor, aunque no sea nuestra voluntad. Sin embargo, la confianza radical es el secreto de la paz. DeStefano dijo:

"Sé radicalmente abierto a la voluntad de Dios. Dile exactamente lo que quieres, pero luego repite las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní: 'No se haga mi voluntad, sino la tuya'".

4 Busca la gloria de Dios

¿Nuestra petición en oración edifica el reino de Dios? ¿Por qué queremos un milagro? DeStefano dijo:

"Cuando ores por tu intención específica de milagro, asegúrate de orar también por la mayor gloria de Dios. En otras palabras, pídele a Dios que use tu milagro para profundizar la fe de las personas que te rodean. Cuando buscas la gloria de Dios en tus oraciones, reconoces que tu petición no se trata únicamente de satisfacer deseos egoístas, sino de difundir la fe en Dios a todos. Y esto refleja no solo una disposición humilde, sino también una fe madura, más digna y merecedora de un milagro. Un milagro no es algo que se pueda tomar a la ligera, y desde luego no es algo que se pueda garantizar. Pero Dios ha obrado milagros imposibles antes, y puede hacerlo y lo volverá a hacer".