(VIDEO) Lo datos exclusivos que tiene el Evangelio de san Mateo

Fátima Navarro - publicado el 20/09/25
Conoce los detalles que solo san Mateo plasmó en su Evangelio, estas particularidades nos revelan aspectos únicos del mensaje de Jesús

San Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús. Antes de seguirlo, trabajaba como cobrador de impuestos en Cafarnaúm, una ocupación mal vista entre los judíos porque implicaba colaborar con los romanos y, muchas veces, prácticas corruptas. Su llamado al discipulado muestra el poder transformador de Jesús, que no rechaza a los marginados, sino que los elige. Escribió uno de los cuatro Evangelios, y aunque comparte muchas historias con Marcos, Lucas y Juan, hay ciertos detalles que solo aparecen en su Evangelio. 

Te compartimos 3 aspectos únicos del Evangelio de san Mateo que nos ayudan a entender mejor el mensaje de Jesús y el corazón del propio Mateo.

