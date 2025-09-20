(VIDEO) Este fotógrafo devuelve la vida a los monasterios en Albania

El historiador Wandrille Potez se convirtió en fotógrafo que revive los monasterios olvidados de la antigua Albania

Wandrille Potez jamás imaginó que su vocación como historiador del arte lo llevaría a convertirse en la voz visual de una fe olvidada. A través de su cámara, este fotógrafo francés ha devuelto la mirada del mundo hacia los monasterios del valle del Drino, en el sur de Albania, lugares donde la belleza resiste en silencio entre ruinas, frescos agrietados y muros que aún respiran oración.

Un historiador del arte trabaja con imágenes. Son su materia prima, su alfabeto. Primero, imágenes de material existente, que reúne pacientemente para formar un corpus. Pero también las que debe buscar él mismo, cámara en mano, para capturar un detalle olvidado: un capitel erosionado por la lluvia, un fresco descolorido, la curva de un portal. Cada perspectiva es única: la mirada del historiador no es la de un turista. Sin embargo, el historiador necesita imágenes ausentes: edificios desaparecidos, frescos borrados, que recompone con vestigios, grabados antiguos, planos preservados. Finalmente, debe viajar, porque nada reemplaza la experiencia directa de una obra: sus colores, su tamaño, su escala, su presencia en el espacio.

El historiador del arte convertido en fotógrafo

Así es como Wandrille Potez, como tantos otros antes que él, viajó por Europa, visitando castillos e iglesias, recopilando fotografías para alimentar su obra. Sin embargo, esta búsqueda de imágenes, que al principio solo era un instrumento de documentación, lo transformó. Fotografiar se convirtió en una forma de resistir al tiempo, de seguir la pista de paisajes y monumentos amenazados de desaparición, para que, si el progreso los arrasa, al menos sobreviviera el testimonio de lo que fueron.

Su exposición en el Collège des Bernardins, Águilas y Ángeles, Hacia un Valle Sagrado de Albania , lo ilustra. Doce fotografías, tomadas entre 2023 y 2025, nos transportan al valle del Drino, en el sur de Albania, el corazón del antiguo reino de Alí Pachá. A veces llamado el Pequeño Monte Athos: una constelación de monasterios ortodoxos en lo alto, a menudo en ruinas, cubiertos de frágiles frescos, hasta ahora más a salvo del olvido que de la protección.

Monasterios abandonados

Estos monasterios, la mayoría construidos entre los siglos XVI y XVIII, dan testimonio de un cristianismo que durante mucho tiempo permaneció latente, discreto, resguardado en los pliegues de la montaña. En 1967, el régimen de Enver Hoxha prohibió toda práctica religiosa. Sin embargo, en una sorprendente paradoja, algunas de estas iglesias fueron clasificadas simultáneamente como monumentos históricos. El régimen las clausuró, pero también las protegió, al menos en teoría, en el marco de la administración del patrimonio. En realidad, fue el colapso del sistema comunista, y con él de todas las estructuras de conservación, lo que provocó su abandono. El saqueo comenzó en la década de 1990, pero milagrosamente, muchos frescos se salvaron y permanecen en su lugar, en condiciones variables, pero a menudo sorprendentes. Hoy en día, otro peligro acecha: por temor a nuevos robos, las iglesias se mantienen cerradas. Pero una iglesia cerrada es una iglesia desierta, y el deseo de preservarla a veces se convierte en la excusa para un mayor abandono.

La lente de Wandrille Potez los revela en su doble condición: restos frágiles, pero también lugares habitados. Aquí, una lámpara de aceite aún vigila; allá, un mantel planchado aguarda la comida litúrgica. En Rávena, los frescos del crucero conservan una intensidad milagrosa; en Spilea, el iconostasio del siglo XVII sigue en pie a pesar de las ruinas que lo rodean; en Dhuvjan, los grafitis revelan menos un deseo de destrucción que una torpe forma de testificar que el lugar aún importaba. Y por todas partes, la naturaleza reclama sus derechos: los murciélagos cuelgan de las bóvedas, las serpientes se calientan en las grietas, las aves rapaces planean sobre las cúpulas derrumbadas. Las iglesias se han convertido en refugios, tanto para humanos como para animales.

El primer país ateo del mundo

Para comprender el poder de estas imágenes, debemos recordar la historia reciente de Albania, de la que muchos en Europa son poco conocidos. Este pequeño país balcánico, enclavado entre Grecia, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro, experimentó una sucesión de rupturas y fracturas en el siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, Enver Hoxha impuso un régimen totalitario de rigidez estalinista. Ateo militante, proclamó a Albania «el primer estado ateo del mundo». Iglesias y mezquitas fueron destruidas o transformadas en almacenes, pabellones deportivos y centros culturales. El país se aisló de todos sus vecinos: rompió con la Yugoslavia de Tito, luego con la URSS de Jruschov y finalmente con la China de Mao. El aislamiento fue total y duró hasta la muerte de Hoxha en 1985.

En 1991, con el colapso del bloque comunista, Albania se sumió abruptamente en una economía de mercado. Sin embargo, carecía de instituciones sólidas: corrupción, pobreza e inestabilidad. En 1997, un escándalo financiero vinculado a esquemas Ponzi incendió el país. Muchos albaneses emigraron a Italia o Grecia. El campo se vació, los pueblos se despoblaron y, con ellos, desaparecieron las comunidades que mantenían los monasterios. Hoy, Albania es candidata a la adhesión a la Unión Europea. Sus paisajes montañosos y costeros son magníficos, pero están amenazados por el turismo de masas. Su patrimonio religioso sigue siendo frágil: sin mantenimiento, se deteriora; sin fieles, se extingue. Su supervivencia depende en gran medida de programas internacionales de conservación (UNESCO, ONG, fundaciones).

El recuerdo de una presencia cristiana

Al llamar nuestra atención sobre estos paisajes, Wandrille Potez no solo documenta: también promueve la lucha. Por iniciativa suya, los monasterios del valle del Drino acaban de ser incluidos en la Lista de Vigilancia 2025 del Fondo Mundial de Monumentos, con el fin de recaudar fondos para su restauración. La inclusión de la cercana ciudad de Gjirokastër en la lista de la UNESCO en 2005 no fue suficiente para sacar a la luz estos tesoros olvidados. Hoy en día, Albania atrae un turismo creciente, a menudo atrapado por su costa de hormigón. El reto consiste en desviar parte de este flujo hacia los valles del interior, hacia estos santuarios que esperan volver a convertirse en lugares de oración y cultura. Laurent Landete, director del Collège des Bernardins, destaca acertadamente el alcance de este enfoque:

La exposición de Wandrille Potez encuentra su escenario ideal en el Collège des Bernardins. Este lugar, dedicado tanto a la investigación teológica como a la creación artística, combina arte y pensamiento como dos formas de expresar con precisión el mundo. Estas doce fotografías de monasterios albaneses, frágil recuerdo de la presencia cristiana y testimonio de un diálogo centenario, ilustran lo que buscamos fomentar: no solo la belleza, sino una belleza que asombra y habla. Juan Pablo II instó, en los albores de este siglo, a una "nueva epifanía de la belleza". Con su mirada, Wandrille Potez responde a ella. Sus imágenes hablan de hospitalidad, convivencia y diálogo. Reflejan la profunda vocación del Colegio: ofrecer un lugar donde la memoria, la fe y el arte sigan creando caminos de encuentro.

Leyes de salvaguardia