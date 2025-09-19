Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Una terrible visión lo decidió a dedicarse a los pobres

San José María de Yermo y Parres, asilio, religiosas, visión terrible

Dominio Público

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 19/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
San José María de Yermo y Parres fue un sacerdote mexicano del siglo XIX que vivía cómodamente, hasta que, por una terrible visión, optó por los pobres

Dios se encarga de mostrarnos el camino que debemos seguir de maneras misteriosas; y los santos son la prueba de ello. En el caso de san José María de Yermo y Parres, sacerdote mexicano que nació a finales del siglo XIX, una terrible visión le ayudó a optar por los pobres.

Un niño de clase acomodada que quedó huérfano muy pronto

José María nació en la hacienda de Jalmolonga, propiedad de su familia, en el municipio de Malinalco, Estado de México, el 10 de noviembre de 1851. Su padre, Manuel de Yermo y Soviñas, era abogado y estaba recién casado con María Josefa Parres. El santo fue su primer y único hijo, pues María Josefa murió cuando el niño tenía apenas 50 días de nacido.

El padre viudo regresó entonces a la Ciudad de México para retomar su profesión, encargando la educación de su hijo a su hermana Carmen de Yermo, quien junto con la nana Gabriela dio una firme formación cristiana al pequeño.

Educado en casa y luego en colegios particulares, José María fue ejemplo de aprovechamiento escolar tan notable, que el emperador Maximiliano le dio una condecoración.

Sin embargo, empezaba a vislumbrar su vocación. A los 16 años ingresó a la Congregación de la Misión para ser sacerdote. Los primeros años fue misionero, pero luego de algunas dificultades y problemas con su salud, fue enviado a su casa, y cuando se le creyó apto para volver, lo enviaron como Prefecto al colegio de santa María de Granaditas en Guanajuato, México.

Su desempeño fue tan bueno que el 27 de febrero de 1876, Mons.  José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, primer obispo de León, le confirió las cuatro órdenes menores. Pero después de diez años dentro de la Congregación discernió que la vida religiosa no era para él y se fue al Seminario Conciliar de León, Guanajuato. El l 24 de agosto de 1879 fue ordenado sacerdote por el mismo obispo, que era, además, su tío.

Una visión decisiva

El Calvario, León Guanajuato

El padre Parres comenzó a ejercer su ministerio entre la clase acomodada: era un elocuente orador, daba catecismo, brindaba dirección espiritual - para lo que era muy solicitado - y al morir su tío, fue elevado al cargo de prosecretario de la Mitra y luego a secretario de cámara y gobierno. Sin embargo, al llegar el nuevo obispo, Don Tomás Barón y Morales, todo cambió para el padre José María.

Monseñor Barón y Morales lo destinó a dos capillas extremadamente pobres: El Calvario - que él ya conocía - y el Santo Niño. Un día que iba de camino, tuvo una terrible visión que lo dejó aterrorizado: dos recién nacidos eran devorados por unos puercos.

¿Qué situación desesperada atravesaría la familia de esos desdichados pequeños? La sensibilidad del santo sacerdote fue tocada hasta el fondo; entonces, entiende que Dios le pide que ponga remedio: decide consagrar su vida a los pobres y abandonados, fundando una casa de acogida con la ayuda de cuatro valientes mujeres.

Un apóstol de ardiente caridad

Con la autorización de su obispo, el 13 de diciembre 1885 inaugura el Asilo del Sagrado Corazón en la colina del Calvario. Y comienza una familia religiosa: las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.

Su obra, llena de sacrificio, amor, abnegación y sufrimiento fue incansable. Pero la enfermedad, las humillaciones, los problemas y las falsas acusaciones fueron haciendo mella en su cuerpo.

A los 53 años, su ardiente caridad dejaba tras de sí escuelas, hospitales, casas de descanso para ancianos, orfanatos y una casa para la regeneración de la mujer prostituida. Además, logró aún enviar a sus religiosas misioneras hasta la Sierra Tarahumara, en el norte de México.

José María de Yermo y Parres falleció santamente el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de los Ángeles. El papa san Juan Pablo II lo beatificó el el 6 de mayo 1990 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de México, y lo canonizó en Roma el 21 de mayo del 2000.

3 niveles de oración para que el alma y la familia florezcan
Te puede interesar :3 niveles de oración para que el alma y la familia florezcan
(VIDEO) El órgano más antiguo de la cristiandad despierta tras ocho siglos
Te puede interesar :(VIDEO) El órgano más antiguo de la cristiandad despierta tras ocho siglos
La sorprendente declaración de J.K. Rowling sobre la eutanasia
Te puede interesar :La sorprendente declaración de J.K. Rowling sobre la eutanasia
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
pobrezasacerdotesantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día