Regresa a casa el retablo salvado por sacerdotes italianos durante la Segunda Guerra Mundial

La obra maestra del siglo XVI, “La Virgen en el Trono con el Niño y los Santos”, regresa a su hogar en la ciudad eslovena de Pirano después de haber estado conservada dentro de la Basílica de San Antonio de Padua durante 80 años

Vittore Carpaccio, pintor italiano activo en Venecia entre los siglos XV y XVI, es considerado uno de los pintores más importantes de la escuela veneciana, junto con Canaletto y Francesco Guardi. Influenciado por el estilo renacentista de Antonello da Messina y de los maestros holandeses, produjo una serie de telari: grandes lienzos que solían realizarse en talleres y luego instalarse en iglesias o cofradías.

A lo largo de los años, Carpaccio realizó telaris para las cofradías de santa Úrsula, san Jorge y san Juan Evangelista.

Durante la época de Carpaccio, Venecia albergó numerosas cofradías, compuestas por laicos, hombres y mujeres, inspirados por la vida de los santos y que colaboraban para financiar obras de caridad, hospitales y proyectos públicos. La serie de telaris de Carpaccio para la cofradía de Santa Úrsula, que ilustra la vida, la peregrinación y el martirio de la santa, es famosa por su vívida representación de la vida de la santa y por su fiel retrato de la vida callejera veneciana.

En su obra, Carpaccio construye una nueva concepción del espacio, abandonando el uso matemático de la perspectiva lineal de Da Messina por una representación más realista de los objetos de la vida real, un estilo que fue retomado por pintores del norte de Italia como Paolo Veronese, Jacopo Bassano y, finalmente, el maestro veneciano Canaletto.

En la cúspide de su carrera, entre las décadas de 1490 y 1510, Carpaccio fue considerado “el narrador” de Venecia, capaz de capturar la vida cívica y religiosa de Venecia durante el apogeo político de la República Marítima.

Fue durante los años de apogeo del artista veneciano, en 1518, que hizo un retablo para decorar el altar mayor de la iglesia de san Francisco en la ciudad veneciana de Pirano , titulado "Virgen en el trono con el Niño y los santos". El panel, que representa a la Virgen con el Niño Jesús, san Ambrosio, san Pedro, san Antonio, santa Clara, san Jorge y dos ángeles, se conservó dentro de la iglesia principal de Pirano durante casi 400 años, hasta que, en 1943, la Dirección General de Antigüedades y Bellas Artes de Italia intervino para protegerlo de los daños cuando la Segunda Guerra Mundial devastó Pirano y las ciudades cercanas.

Inicialmente, el panel se conservó en la villa del conde Leonardo Manin, ubicada cerca de la ciudad italiana de Udine. Sin embargo, tras el armisticio de 1943, que sumió al país en una guerra civil entre fascistas y antifascistas aliados, la villa de Manin dejó de ser un lugar seguro. Fue entonces cuando intervinieron los ministros católicos locales.

Tras enterarse de que frailes de la iglesia de san Francisco en Pirano habían sido arrestados por las SS alemanas y encarcelados, el ministro provincial de Padua, Andrea Eccher, solicitó a Manin que conservara la "Virgen en el trono con el Niño y los santos" de Carpaccio en la Basílica de san Antonio de Padua. Allí permaneció guardada en un almacén durante años hasta que, en 1995, investigadores que recopilaban obras destinadas a un nuevo museo dedicado a sAntonio de Padua, el Museo Antoniano, redescubrieron la obra maestra veneciana.

Alertadas sobre el descubrimiento, las autoridades parroquiales de Padua contactaron con sus homólogas eslovenas (Pirano se había incorporado finalmente a Eslovenia en 1991) para que devolvieran la obra a su lugar original. Mientras tanto, el retablo fue restaurado y exhibido durante una exposición dedicada a Carpaccio en el Palacio Ducal de Venecia, lo que subrayó aún más la importancia de esta obra para comprender la evolución del estilo del maestro veneciano.

A finales del mes pasado, tras años de colaboración internacional entre los ministerios de la Provincia italiana de san Antonio de Padua, frailes de la Iglesia de san Francisco de Pirano y los gobiernos de Italia y Eslovenia, la obra maestra del siglo XVI fue finalmente devuelta a Pirano. El regreso de la obra coincidió con la visita del presidente italiano Sergio Mattarella a Eslovenia los días 10 y 11 de septiembre, lo que pone de relieve el espíritu de colaboración entre los gobiernos y las instituciones religiosas de ambos países.