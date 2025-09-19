De X al trono de Pedro: León XIV un Papa “conectado”

Antes de ser elegido 267º Papa de la Iglesia católica, el cardenal Robert Francis Prevost tenía una cuenta personal en X (antes Twitter). Se convirtió así en el primer pontífice de la historia "conectado" personalmente a las redes sociales. Desde su elección, ya ha hablado varias veces sobre el tema, destacando las oportunidades y los riesgos de la revolución digital

Su predecesor, el Papa Francisco, había confesado a menudo que no estaba al día con las redes sociales y los medios de comunicación modernos. León XIV, en cambio, no es ajeno a Internet, las redes sociales -en especial X- y a los teléfonos móviles. "Le escribí para desearle un feliz cumpleaños y respondió a mi mensaje de WhatsApp en un minuto", contaba uno de sus allegados el 14 de septiembre.

En su biografía de León XIV (Loyola Press), el vaticanista Christopher White cuenta una anécdota evocadora similar: en la época del Habemus Papam, el padre Joseph Farrell, religioso agustino cercano a Robert Prevost, se encontró asediado por peticiones de entrevistas. A la pregunta de un periodista sobre el equipo de béisbol favorito del Pontífice -¿Cubs o White Sox? -, su colega le envió un mensaje en directo. Por si acaso. Y la respuesta llegó poco después: "Un mensaje de texto de una sola palabra del nuevo Papa: Sox.

Lejos de ser meramente anecdóticos, estos relatos del "chat papal" ilustran un cambio de época. Para la periodista estadounidense Elise Ann Allen, que realizó la primera entrevista del pontificado, León XIV es "el Papa del siglo XXI". "Entiende la cultura moderna porque vive e interactúa con los mismos medios de comunicación: es el primer Papa que, antes de su elección, tenía cuentas activas en las redes sociales y las utilizaba él mismo", explica a Aleteia, citando Twitter, Messenger y Facebook.

León XIV, añade, no solo está conectado en línea, sino también "conectado a las realidades de lo que está sucediendo hoy". Según la vaticanista, el Pontífice es "el misionero que necesitamos hoy para la era digital". Él "entiende lo importante que es para la Iglesia tener voz en este debate" y defender la dignidad de las personas en el contexto del desarrollo tecnológico. Cuando habla de este tema, sus palabras "resuenan" porque tiene "experiencia de ello", insiste.

Un Papa de la revolución digital

La "revolución digital" en curso es una de las razones por las que Robert Francis Prevost eligió el nombre de León XIV, siguiendo los pasos de León XIII, padre de la Doctrina Social de la Iglesia y Papa de los Trabajadores. La noche de la elección, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que su nombre hacía referencia a los trabajadores "en la era de la inteligencia artificial".

El cardenal Ladislav Nemet, arzobispo de Belgrado, que se sentó junto al Pontífice en la cena posterior a su elección, también dio esta explicación: "Dijo […] que estamos en medio de una nueva revolución. En tiempos de León XIII fue la revolución industrial, ahora estamos en plena revolución digital". "Hoy, como en tiempos de León XIII, existe el problema del empleo, porque la digitalización conduce a una reducción de la mano de obra necesaria", subrayó el cardenal serbio.

Las reservas de León XIV sobre la Inteligencia Artificial

En su entrevista con Elise Ann Allen, León XIV expresa su oposición a ciertos usos de la Inteligencia Artificial. Le confió que había recibido una propuesta para crear un "Papa" artificial que permitiera a cualquiera tener una audiencia en línea y que sus preguntas fueran respondidas. "Y yo dije: 'No voy a autorizar eso'. Si hay alguien que no debería estar representado por un avatar, diría que el Papa es el primero de la lista", afirma.

El sucesor de Pedro también cuenta que uno de sus interlocutores le había expresado recientemente su preocupación por su salud. "Le dije: 'Sí, estoy bien, ¿por qué?' - 'Bueno, te caíste por unas escaleras'. Le dije: 'No, no es eso', pero en algún sitio había un vídeo en el que habían creado a este Papa artificial, […] cayéndose por una escalera […] y al parecer estaba tan bien hecho que pensaron que era yo".

El pasado sábado, León XIV pidió a los teólogos que aportaran sus reflexiones sobre el "complejo mundo de la Inteligencia Artificial", como recordatorio de que el hombre "no es reducible a un androide digital".

Algoritmos frente a relaciones auténticas

Al reunirse con casi un millón de jóvenes el 2 de agosto en el Jubileo de la Juventud en Tor Vergata, el Papa vio "una oportunidad extraordinaria" en el desarrollo de Internet y las redes sociales. Pero advirtió a la generación Z contra la "lógica comercial" y los "intereses" que podrían esconderse detrás de estas herramientas y acabar reduciendo a las personas a "mercancías".

"Hoy existen algoritmos que nos dicen lo que debemos ver, lo que debemos pensar y quiénes deben ser nuestros amigos", dijo el jefe de la Iglesia católica. Y añadió: "Solo las relaciones sinceras y los vínculos estables permiten que florezcan historias de vida felices".