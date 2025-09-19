Del 10 al 21 de noviembre de 2025, la COP 30 se celebrará en Belém, en la región amazónica. Un evento que entusiasma a la población local

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP 30, está prevista para realizarse en la región amazónica en 2025. Este evento se realizará en la ciudad de Belém do Pará, una de las puertas de entrada a la selva tropical más grande del mundo.

La COP 30 en la Amazonía representa una oportunidad única para destacar la importancia de preservar esta biodiversidad y promover la acción global para combatir el calentamiento global, además de sensibilizar a la comunidad internacional sobre los desafíos ambientales que enfrenta la región. La elección de Belém como ciudad anfitriona refuerza el papel de la Amazonía como símbolo vital en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de soluciones sostenibles.

Las expectativas de la población local ante la COP 30 son altas y están llenas de entusiasmo.

Las expectativas de la población y la gastronomía local

Los habitantes de la región, compuesta por una mezcla de comunidades tradicionales, ribereñas, pueblos indígenas y habitantes urbanos, ven la conferencia como una oportunidad para destacar y fortalecer sus identidades culturales. Esta expectativa se refleja en la celebración de actividades culturales, gastronómicas y artísticas que han surgido en la ciudad.

La gastronomía típica amazónica, con platos como el tacacá, el pato en salsa de tucupí, la maniçoba y pescados amazónicos como el tambaquí, el pirarucú y el tucunaré, cobra aún más protagonismo durante esta época, con chefs locales e incluso turistas explorando estos sabores únicos. Además, se crean helados y dulces elaborados con frutas regionales como el cupuaçu, el açaí y el cupaí, inspirados en el ambiente de la conferencia, en una especie de "COP manía" que combina la conciencia ambiental con la celebración cultural.

La sociedad amazónica se caracteriza por su diversidad cultural y una fuerte conexión con la naturaleza. Las prácticas tradicionales incluyen el uso sostenible de los recursos naturales, la pesca, la agricultura familiar y la preservación de los conocimientos ancestrales relacionados con las plantas medicinales y la gestión ambiental.

Los pueblos indígenas, que representan una parte importante de la población, mantienen una relación de profundo respeto y armonía con el bosque, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación.

En los últimos años, sin embargo, estos hábitos se han visto cuestionados por presiones externas, como el avance de la deforestación, la explotación económica y el cambio climático.