5 santos que entraron en la vía rápida hacia la canonización

SAINT ANTHONY

Willem van Herp the Elder | Public domain

Philip Kosloski - publicado el 19/09/25
La canonización es un proceso largo, pero en los siguientes casos, la Iglesia católica no perdió tiempo para canonizar a estos hombres y mujeres

Dentro de la Iglesia católica, el proceso de canonización para una persona puede llevar siglos, mientras que en otros casos solo lleva unos años. De hecho, algunos santos fueron canonizados tan solo un año después de su muerte.

Una de las razones es que el proceso ha crecido orgánicamente a lo largo de los siglos, tomando forma a medida que la Iglesia maduraba y escuchaba los movimientos del Espíritu Santo.

Breve historia del proceso de canonización

La mayoría de los santos ampliamente reconocidos por la Iglesia primitiva eran mártires, ya que el cristianismo era perseguido ferozmente por el Imperio Romano. Los fieles veían a estos héroes como ejemplos a imitar y como recordatorios de su propia vocación al sacrificio.

Con el tiempo, la Iglesia siguió desarrollándose en lo que respecta a los santos, reconociendo primero la santidad de hombres y mujeres que no murieron como mártires y, más tarde, formulando un procedimiento para examinar los numerosos casos en los que se consideraba a alguien santo.

Inicialmente, los obispos locales podían canonizar a personas, pero más tarde eso cambió cuando el papa se reservó el derecho de canonizar.

Esta formalización no se produjo hasta el siglo XII y se perfeccionó posteriormente en el siglo XVIII, dando lugar a un proceso similar al actual para canonizar a los santos, que requiere dos milagros verificados y una investigación sobre la santidad de su vida.

Al mismo tiempo, a lo largo de su historia, la Iglesia se ha mostrado abierta a la inspiración del Espíritu Santo, acelerando en ocasiones un proceso cuando era evidente para un gran número de personas que el individuo era un santo digno de imitar.

A continuación se presentan cinco ejemplos de santos que fueron elevados rápidamente a la santidad.

1SAN PEDRO DE VERONA

PETER OF VERONA
Public domain

Sacerdote dominico martirizado el 6 de abril de 1252, san Pedro de Verona fue canonizado por el Papa Inocencio IV el 9 de marzo de 1253, 337 días después de su muerte.

2San Antonio de Padua

SAN ANTONIO DE PADUA
E.dronism -(CC BY-SA 4.0)-modified

Muy apreciado durante su vida, san Antonio de Padua falleció el 13 de junio de 1231 y fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 30 de mayo de 1232, solo 352 días después de su muerte.

3SAN FRANCISCO DE ASÍS

san francisco de asis pintura el éxtasis
Jl FilpoC, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Otro hombre santo conocido en toda la Iglesia durante su vida, san Francisco murió el 3 de octubre de 1226 y fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228, dos años después de su muerte.

4Santa Clara de Asís

CLARA
Simone Martini PD

Al igual que san Francisco, santa Clara fue canonizada por el Papa Alejandro IV el 26 de septiembre de 1255, dos años después de su muerte.

5San Juan Pablo II

San Juan Pablo II

La mayoría de los santos desde el siglo XVIII han tenido largos procesos de canonización, pero san Juan Pablo II es la excepción, ya que fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014, nueve años después de su muerte. Ya en su funeral, los fieles insistían en que debía ser reconocido como santo.

