3 puntos para abordar el uso de Tiktok con tus adolescentes

La red social TikTok ha crecido exponencialmente y de manera inmediata, alcanzando los mil millones de usuarios este año; de los cuales, la gran mayoría son adolescentes de 13 a 17 años.
El portal Cyber Ghost, realizó una encuesta en 2024 para averiguar cuál de todas las redes sociales es la más tóxica y el resultado fue contundente: TikTok.
Este estudio destacó el ciberacoso, la publicidad engañosa y la desinformación como principales focos de atención; sin olvidar la adicción que genera.
Por ello, es natural que muchos padres estén preocupados
¿Qué hacer para concientizar a los jóvenes sobre TikTok?
A continuación te mostramos una serie de consejos que puedes practicar con el fin de proteger a tus hijos de esta red social y ayudarlos a hacer un uso correcto de esta plataforma.
1No permitas el uso de TikTok si es menor de 15 años
Criar hijos sin pantallas, en general, es la mejor opción para el desarrollo de su cerebro; muchos especialistas recomiendan que se prohíba su uso a los menores de 15 años.
Sin embargo, para los padres que deciden permitir las pantallas, o para aquellos cuyos hijos ya alcanzaron la adolescencia, el Gobierno de México realizó una guía para padres sobre el uso de TikTok.
2Límites de tiempo de pantalla
El uso prolongado de TikTok puede tener consecuencias cognitivas, físicas y emocionales. Por eso, establecer límites de tiempo es una medida concreta y efectiva.
Algunas acciones útiles son:
- Usar aplicaciones o funciones del dispositivo que controlen el tiempo de uso (como "Bienestar Digital" en Android o "Tiempo de Uso" en iOS).
- Establecer horarios sin pantallas (por ejemplo, durante comidas, antes de dormir o en momentos de estudio).
- Dar el ejemplo: como padres también deben cuidar su propio uso de dispositivos, así podrán inspirar a sus hijos y será más fácil qu eadopten estas medidas.
Reducir el tiempo en TikTok no significa eliminarlo, sino recuperar el equilibrio entre el mundo digital y la vida real.
3Supervisar el contenido de los hijos
Aunque muchos adolescentes buscan privacidad, la supervisión parental sigue siendo esencial, especialmente en edades tempranas. No se trata de espiar o invadir, sino de acompañar y orientar.
Los padres pueden:
- Utilizar funciones de control parental integradas en TikTok, como el "emparejamiento familiar", que permite vincular la cuenta del hijo con la del padre para establecer límites de uso, contenido permitido y mensajes.
- Conversar de forma abierta sobre lo que consumen en redes sociales.
- Establecer acuerdos familiares sobre el uso del celular y el acceso a ciertas apps.
- Forjar una relación basada en la confianza y la comunicación que será mucho más efectiva que la vigilancia estricta.