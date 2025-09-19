3 puntos para abordar el uso de Tiktok con tus adolescentes

TikTok llegó para quedarse; y aunque tiene millones de usuarios, para muchos es la red social más dañina, ¿que podemos hacer para proteger a los más jóvenes?

La red social TikTok ha crecido exponencialmente y de manera inmediata, alcanzando los mil millones de usuarios este año; de los cuales, la gran mayoría son adolescentes de 13 a 17 años.

El portal Cyber Ghost, realizó una encuesta en 2024 para averiguar cuál de todas las redes sociales es la más tóxica y el resultado fue contundente: TikTok.

Este estudio destacó el ciberacoso, la publicidad engañosa y la desinformación como principales focos de atención; sin olvidar la adicción que genera.

Por ello, es natural que muchos padres estén preocupados

¿Qué hacer para concientizar a los jóvenes sobre TikTok?

Shutterstock | Bigc Studio

A continuación te mostramos una serie de consejos que puedes practicar con el fin de proteger a tus hijos de esta red social y ayudarlos a hacer un uso correcto de esta plataforma.

1 No permitas el uso de TikTok si es menor de 15 años

Criar hijos sin pantallas, en general, es la mejor opción para el desarrollo de su cerebro; muchos especialistas recomiendan que se prohíba su uso a los menores de 15 años.

Sin embargo, para los padres que deciden permitir las pantallas, o para aquellos cuyos hijos ya alcanzaron la adolescencia, el Gobierno de México realizó una guía para padres sobre el uso de TikTok.

2 Límites de tiempo de pantalla

Josep Suria | Shutterstock

El uso prolongado de TikTok puede tener consecuencias cognitivas, físicas y emocionales. Por eso, establecer límites de tiempo es una medida concreta y efectiva.

Algunas acciones útiles son:

Usar aplicaciones o funciones del dispositivo que controlen el tiempo de uso (como "Bienestar Digital" en Android o "Tiempo de Uso" en iOS).



Establecer horarios sin pantallas (por ejemplo, durante comidas, antes de dormir o en momentos de estudio).



Dar el ejemplo: como padres también deben cuidar su propio uso de dispositivos, así podrán inspirar a sus hijos y será más fácil qu eadopten estas medidas.



Reducir el tiempo en TikTok no significa eliminarlo, sino recuperar el equilibrio entre el mundo digital y la vida real.

3 Supervisar el contenido de los hijos

Aunque muchos adolescentes buscan privacidad, la supervisión parental sigue siendo esencial, especialmente en edades tempranas. No se trata de espiar o invadir, sino de acompañar y orientar.

Los padres pueden: