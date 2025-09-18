Concepción Cabrera de Armida, una mujer laica mexicana cuya vida fue marcada por un profundo amor a Cristo y una entrega radical a su cruz. Reconocida como beata por la Iglesia el 3 de mayo de 2019, Conchita no solo vivió una intensa vida espiritual, sino que también fue instrumento para el nacimiento de una espiritualidad profundamente encarnada: la Espiritualidad de la Cruz.
Esta espiritualidad, nacida del anhelo de pertenecer totalmente a Jesús, dio origen a diversas obras apostólicas. Descubre en el siguiente video quiénes son los Misioneros de la Cruz.