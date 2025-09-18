Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Misioneros del Espíritu Santo: una obra nacida del corazón de Conchita Cabrera

Fátima Navarro - publicado el 18/09/25
Conchita Cabrera de Armida, inspirada por un profundo amor a Cristo crucificado, dio origen a una espiritualidad que sigue transformando vidas a través de las obras de la cruz

Concepción Cabrera de Armida, una mujer laica mexicana cuya vida fue marcada por un profundo amor a Cristo y una entrega radical a su cruz. Reconocida como beata por la Iglesia el 3 de mayo de 2019, Conchita no solo vivió una intensa vida espiritual, sino que también fue instrumento para el nacimiento de una espiritualidad profundamente encarnada: la Espiritualidad de la Cruz.

Esta espiritualidad, nacida del anhelo de pertenecer totalmente a Jesús, dio origen a diversas obras apostólicas. Descubre en el siguiente video quiénes son los Misioneros de la Cruz.

