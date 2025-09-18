Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Tres consecuencias nefastas de levantar falso testimonio

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Falso testimonio, mentira, reparación, octavo mandamiento, ley de Dios.

ArtMari

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 18/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
No se trata solo de no mentir, levantar falso testimonio puede acabar con una persona en todo sentido, de ahí la graves consecuencias de este terrible pecado.

Cuando éramos niños - al menos la mayoría de nosotros - aprendimos de memoria los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Para un infante de 8 años quedaba claro que no debía mentir, pero escuchar sobre "levantar falso testimonio" y sus consecuencias requería una buena explicación.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
confianzamandamientosmentiratestimonio
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día