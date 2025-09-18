Otoño: siete actividades que todo católico debería probar

En esta temporada de otoño, te mostramos algunas actividades que puedes realizar en familia o con amigos para disfrutar, interiorizar y acercarte más a Dios

Septiembre es conocido por su clima templado, colores vibrantes y bellos atardeceres que generan una atmósfera tranquila y apta para la creatividad, oración y serenidad. Aunque el otoño se percibe más en algunos países que en otros, seguramente esas ganas de sentirse más cálido y disfrutar de una buena bebida caliente estén presentes en mayor o menor medida.

El otoño una estación para disfrutar

maxbelchenko | Shutterstock

Aquí te compartiremos algunas actividades ideales para esta estación del año.

1 Lee un libro que siempre quisiste leer

El otoño es una de las mejores épocas del año para leer, pues el clima da ese toque inspiracional; además, la temperatura nos permite disfrutar de un buen cafe para acompañar la lectura.

Puedes ir a tu cafetería favorita, a una biblioteca o escoger un espacio acogedor dentro casa en donde puedas sentirte cómodo para leer y terminar ese libro que siempre has querido leer.

2 Recetas de temporada

Existen muchas recetas que sabrán como una caricia para el corazón -desde sopas, hasta postres-. Puedes incluir los ingredientes de temporada, como la calabaza, manzanas, nueces y, por supuesto, canela, que le dará un toque especial a todo.

3 Oración

Todo el año es perfecto para orar y mantener tu relación con Dios, sin embargo, en el otoño podemos aprovechar para hacer una oración contemplativa, disfrutando de los bellos paisajes que Dios nos regala.

Esta temporada también puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra vida de manera más introspectiva.

Así como el árbol deja ir sus hojas para florecer en la primavera, es necesario detenernos y reflexionar: evaluar los últimos meses, dejar ir nuestras propias hojas secas y cerrar el año listos para recibir las flores que están por venir.

Soltar nuestras hojas puede significar muchas cosas; por ejemplo, dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Independientemente de cuáles sean tus hojas, es necesario permitir que Dios quite de nuestra vida todo aquello que ya no necesitamos, para que Él pueda transformarnos y ayudarnos a florecer.

4 Paseos o caminatas

Caminar tiene múltiples beneficios para a salud mental, física y emocional; pero durante esta temporada, al realizar una caminata podrás apreciar el cambio de color en las hojas. También podrás sentir el aire fresco y el peculiar aroma petricor -conocido popularmente como "tierra mojada"- ya que en algunos países durante esta época hay muchas lluvias.

5 Manualidades otoñales en el hogar

Courtecy by Karen Hutch

Puedes reunirte con amigos o familia y aprovechar para pintar con hojas o elementos naturales. También pueden realizar manualidades como tejer un suéter calentito y cómodo con crochet. Existen muchas otras manualidades que puedes llevar a la práctica, ¡solo explota tu creatividad!

6 Maratón de películas

Si eres más de los que les gusta el cine con amigos, puedes organizar una tarde de películas otoñales y así disfrutar de diversas series o películas que incorporan perfectamente este temporal, haciéndote pasar un momento confortable.

7 Escritura

Por último, puedes realizar un diario espiritual o un journal, en donde puedas escribir tus pensamientos, así como cartas a Dios y escribir por qué te sientes agradecido.

La escritura es, por excelencia, una de las actividades que ayudan a despejar la mente del estrés y de todos los pensamientos que saturan tu cabeza. Prepara una taza de té o café y dedica un tiempo a escribir ya sea al iniciar tu mañana o al concluir tu día.