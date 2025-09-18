Aleteia
León XIV recuerda el valor de la obediencia

I.Media - publicado el 18/09/25
En una audiencia colectiva con diferentes órdenes religiosas, el Papa León XIV habló sobre el vínculo que hay entre la obediencia y el verdadero amor

"La obediencia es una escuela de libertad en el amor", explicó el Papa León XIV el 18 de septiembre de 2025, al recibir a los participantes de los capítulos generales y asambleas de cuatro congregaciones: los Misioneros de la Preciosísima Sangre, los Maristas, los Frailes Franciscanos de la Inmaculada y las Ursulinas de María Inmaculada. El pontífice ofreció una reflexión marcada por la tradición agustiniana de la que proviene.

Tags:
papa leon xivreligiososvirtual
