La sorprendente declaración de J.K. Rowling sobre la eutanasia

JK-ROWLING-HARRY-POTTER-SHUTTERSTOCK

Shutterstock I Fred Duval

Rachel Molinatti - publicado el 18/09/25
La novelista J.K. Rowling se pronunció claramente contra la eutanasia el 12 de septiembre en X (anteriormente Twitter)

J.K. Rowling, mundialmente conocida por la creación de la saga de Harry Potter, declaró en un tuit publicado el 12 de septiembre y visto por más de 800 mil personas que se oponía a la muerte asistida, alegando la presión que puede ejercer sobre las personas vulnerables.

A nivel mundial, existe una tendencia hacia su legalización. En España, por ejemplo, la eutanasia es legal desde 2021, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó la creación de un "derecho a la asistencia activa para morir" el 27 de mayo. En Estados Unidos solo unos pocos estados permiten el suicidio asistido. En el Reino Unido, los diputados británicos aprobaron en junio un proyecto de ley destinado a legalizar la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales. En contraste con ello, en América Latina la eutanasia está totalmente prohibida en todos los países, a excepción de Colombia.

Enumerando muchos temas sobre los que ha cambiado de opinión a lo largo de su vida, la escritora explicó su viaje interior y su cambio de postura. Si a los veinte años pensaba que la diferencia entre hombres y mujeres era simplemente un efecto social, afirma haber cambiado de opinión. Lo mismo ocurre con el desarme nuclear o el lugar de la naturaleza y la educación. O incluso con el cannabis. Explica: "Solía ​​creer que el cannabis era inofensivo. Ya no es así porque presencié sus estragos en la salud mental de un ser querido". Antes de recurrir a la muerte asistida, cuyos méritos cuestiona:

"Creí en la asistencia médica para morir durante mucho tiempo. Ya no creo en ella, en gran parte porque estoy casada con un médico que me abrió los ojos a la posibilidad de ejercer coerción sobre personas enfermas o vulnerables".

Un cambio de opinión que no es tan aislado, ya que concluye unas líneas más adelante: "Probablemente podría enumerar al menos otras veinte cosas sobre las que he cambiado de opinión". 

La exitosa novelista, con más de catorce millones de seguidores en Twitter, no duda en expresar su opinión sobre diversos temas sociales, y su tuit provocó reacciones. En los últimos años, ha distanciado a activistas por los derechos de las personas trans que critican algunos de sus comentarios.

