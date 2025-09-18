El 11 de septiembre de 2025, Arvo Pärt cumplió 90 años, una edad que muchos artistas alcanzan al jubilarse, pero su música sigue atrayendo a nuevos oyentes en silencio

El 11 de septiembre de 2025, Arvo Part cumplió 90 años, una edad que muchos artistas alcanzan una vez que se han jubilado, sin embargo, en su caso, su música sigue atrayendo a nuevos oyentes hacia la tranquilidad. El Carnegie Hall lo ha nombrado Cátedra de Compositores Debs para la temporada 2025-26, culminando un año de homenajes al maestro estonio cuyo sonido "tintinnabuli" parece pertenecer tanto a la sillería de un coro medieval como a las calles de una ciudad moderna.

¿Por qué Pärt es tan importante para los cristianos y para cualquiera que anhele un propósito? En 2017, recibió el Premio Ratzinger, el primer no teólogo en recibir este galardón. El Papa Francisco describió la belleza como una "vía privilegiada para abrirnos a la trascendencia y encontrarnos con Dios", lo que captura por qué el arte de Pärt es tan atractivo incluso para el público secular: abre espacios, no debates.

El lenguaje característico de Pärt es de una sencillez cautivadora: una melodía clara acompaña a una tríada, como un peregrino junto a campanas firmes. Este maridaje (tintinnabula) confiere a sus partituras una transparencia casta donde el silencio tiene tanto significado como el sonido.

El Catecismo afirma que el arte sacro es "verdadero y bello cuando su forma corresponde a su vocación particular" de acercarnos a Dios ( CEC 2502 ). Pärt lo hace sin sentimentalismos. En Tabula Rasa, se invita al oyente a la entrega; en Cantus in Memoriam Benjamin Britten, se permite que el dolor respire; en Spiegel im Spiegel, el tiempo se afloja.

Esperanza a través de la música

Este no es un gusto de nicho. Durante años, Pärt encabezó las listas mundiales de interpretación de compositores vivos; en las últimas temporadas, se mantiene en segundo lugar, solo superado por John Williams, lo que demuestra que el público anhela lo que su música ofrece: claridad, humildad y esperanza.

Su influencia se extiende más allá de las salas de conciertos. El Centro Arvo Pärt de Laulasmaa se encuentra en un tranquilo pinar junto al Báltico, hogar de sus archivos. Su arquitectura —cristales diáfanos, columnas esbeltas como troncos de árboles y una pequeña torre— refleja cómo su música deja espacio para el alma (si alguna vez estás en Estonia, merece la pena visitarlo).

Lo que convierte a Pärt en un artista cristiano para nuestro tiempo no es solo que componga textos sagrados o escriba una luminosa Berliner Messe. Es que su obra insiste en la dignidad: una nota puede ser suficiente; una vida humana nunca es ruido. En una cultura de desplazamiento constante, su arte enseña atención: un acto de amor. Como sugirió el Papa Francisco al honrarlo, la belleza puede conducirnos hacia Dios; Pärt simplemente muestra cómo llegar hasta allí, un intervalo claro a la vez.