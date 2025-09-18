Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

3 santos que llevaron la santidad a la cocina

Image by Daniel Esparza | Sora

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Daniel Esparza - publicado el 18/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La próxima vez que te pongas delante de los fogones, recuerda: tu trabajo forma parte de la gran tradición de los santos que llevaron la santidad a la cocina

La cocina, por humilde que parezca, siempre ha sido un lugar donde se unen la fe y la vida cotidiana. Preparar la comida puede ser un acto de servicio, hospitalidad e incluso oración. Algunos santos son recordados no solo por su santidad, sino también por su don para cocinar, convirtiendo comidas ordinarias en momentos de gracia.

1Santa Marta: Servir con amor

En los Evangelios, Marta de Betania es descrita como una mujer afanosa en el servicio, mientras que su hermana María escucha a Jesús (Lc 10,38-42).

A veces se la recuerda injustamente solo por su preocupación, pero la tradición la honra como una mujer de caridad práctica. Marta no solo cocinaba para su familia, sino también para el mismo Cristo, sirviéndole con lo mejor que tenía.

El Catecismo nos recuerda que "la oración y la vida cristiana son inseparables" (CEC 2745), y Marta nos muestra que incluso la tarea de preparar una comida puede ser una oración en acción.

2San Lorenzo: Un cocinero con sentido del humor

Lorenzo, diácono de Roma en el siglo III, es famoso por su caridad: cuidaba de los pobres y los presentaba como los verdaderos tesoros de la Iglesia. También es el santo patrón de los cocineros y chefs.

La conexión proviene de su martirio: la tradición dice que fue asado en una parrilla y, con notable valentía, bromeó con sus verdugos: "Dadme la vuelta, ya estoy hecho por este lado".

Su asociación con el fuego y las parrillas lo ha convertido en un intercesor muy querido por quienes trabajan en cocinas y sobre fogones calientes. Aunque se recuerda su humor, su legado más profundo reside en alimentar a los hambrientos y nutrir la fe de los demás.

3Santa Hildegarda de Bingen: La comida como medicina

La abadesa benedictina Hildegarda de Bingen, del siglo XII, escribió extensamente sobre las propiedades curativas de los alimentos. Para ella, cocinar no era solo una cuestión de sustento, sino también de cuidar el cuerpo y el alma al mismo tiempo.

Recomendaba pan de espelta, hierbas e incluso galletas elaboradas con nuez moscada, canela y clavo para fortalecer el espíritu. Los panaderos modernos a veces recuperan sus recetas, y sus conocimientos anticipan el interés actual por la nutrición holística.

Hildegarda nos muestra cómo los alimentos pueden ser un regalo de la creación, que debe recibirse con gratitud y compartirse con sabiduría.

Cocinar como un acto de fe

Andrei Porzhezhinskii | Shutterstock

Estos santos nos recuerdan que la santidad no está reservada para capillas y claustros. Puede surgir del vapor de una olla de sopa o del crujido del pan en el horno.

Ya sea alimentando directamente a Cristo, sirviendo a los pobres o estudiando el poder curativo de los alimentos, cada santo revela que cocinar es más que una tarea doméstica: es un ministerio de cuidado, comunidad y alegría.

Cuando cocinamos para otros, nos hacemos eco de su testimonio. Una simple comida compartida con la familia, los amigos o un desconocido puede transmitir la calidez del amor de Dios.

Como diría santa Hildegarda, la cocina en sí misma puede ser un lugar de viriditas -el poder de "enverdercer"- , su palabra para referirse al poder vivificante y renovador de Dios.

La próxima vez que te pongas delante de los fogones, recuerda: tu trabajo pertenece a la gran tradición de los santos que llevaron la santidad a la cocina.

Tres santos latinoamericanos que quizá no conozcas
Te puede interesar :Tres santos latinoamericanos que quizá no conozcas
Tres consecuencias nefastas de levantar falso testimonio
Te puede interesar :Tres consecuencias nefastas de levantar falso testimonio
Si buscas trabajo, pídelo a san José rezando esta novena
Te puede interesar :Si buscas trabajo, pídelo a san José rezando esta novena
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cocinasantidadsantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día