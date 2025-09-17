Aleteia adelanta, en exclusiva, los detalles del programa “Juntos” que se presentó al Santo Padre y que será lanzado en octubre de 2025. El innovador programa fue creado con asesoría teológica y ayudará a implementar el Documento Final del Sínodo

Aleteia conversó con el teólogo Rafael Luciani, director del Centro Teológico Bíblico Pastoral para América Latina y el Caribe (CEBITEPAL), a fin de conocer cómo funcionará el programa "Juntos", que dio a conocer al Papa León XIV en audiencia privada.

La plataforma presentada por el experto será lanzada oficialmente en octubre de 2025 durante el Jubileo de los Equipos Sinodales.

En origen propuesta como una iniciativa para impulsar programas de formación y prácticas sinodales, Luciani explicó que la idea es “articular una dinámica colaborativa entre diversas iniciativas eclesiales, académicas y pastorales de carácter sinodal en todo el continente americano”.

Detalló que esperan “integrar y fortalecer experiencias ya existentes de sinodalidad para co-diseñar itinerarios formativos y promover aprendizajes contextualizados frente a los desafíos actuales de la Iglesia, con especial atención a la realidad panamericana”.

Gira en torno al Sínodo de la Sinodalidad

Dijo que se trata de “una plataforma que quiere unir esfuerzos mediante un trabajo articulado, orgánico y colaborativo” a objeto de impulsar “la sinodalidad en la vida eclesial… a la luz del Documento Final del Sínodo de la Sinodalidad”.

La herramienta presentada por el académico espera ser una pieza clave en el próximo trienio: “El eje del proyecto está en torno a la implementación del Documento Final del Sínodo, por lo que el proyecto está al servicio de la tercera fase del Sínodo, en curso hasta el 2028, cuando se realice la Asamblea Eclesial en Roma”.

En cuanto a los cerebros detrás de la plataforma, el laico venezolano dijo que Juntos, también llamado Together, “funciona como un hub teológico-pastoral que integra a distintas instituciones”.

Abundó que entre esos entes figuran como fundadoras el Centro Teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CEBITEPAL-CELAM) y la Escuela de Teología de los Jesuitas en Berkeley (JST-SCU).

Sin embargo, dejó claro que hay más equipos trabajando: “A esas instituciones se suman como socios principales la Confederación Latinoamericana de Religiosos/as (CLAR) y el Observatorio Latinoamericano de Sinodalidad (OLS)”.

Esperan crear una red de redes sinodal

Asamblea General Ordinaria del Sínodo en la sala de audiencias Pablo VI. Octubre 2024 Antoine Mekary | ALETEIA

Luciano sostuvo que esa colaboración “permite visibilizar y sistematizar prácticas sinodales ya existentes, aprender de ellas y promover una Iglesia y una sociedad más inclusivas y participativas”.

También aclaró en ese marco que “en la tercera fase del Sínodo no se trata de crear nuevos proyectos, sino de identificar y fortalecer los ya existentes”; así como “unirlos en una ‘red de redes’ de iniciativas sinodales que puedan colaborar con la construcción de una Iglesia constitutivamente sinodal”.

Incluye un curso gratuito multilingüe

Una de las innovaciones de la propuesta es la incorporación de un curso gratuito y multilingüe enfocado en el documento final del Sínodo. De esta forma esperan “fortalecer la comprensión y la práctica de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia”.

Con base en esa meta, la primera iniciativa de Juntos es poner a disposición “un curso online gratuito masivo (MOOC que significa Massive Online Open Course) sobre el Documento Final del Sínodo”.

“Este será explicado a través de una serie de videos, de 10 minutos cada uno, que se ofrecerán en español, inglés y portugués, por más de 30 peritos —teólogos, pastoralistas y canonistas— que participaron en el Sínodo de la Sinodalidad. Además, se integrará a peritos que están en el Sínodo que realiza actualmente la Iglesia en Italia”, detalló el especialista.

En su opinión, “esto hace que las voces ofrezcan, no sólo la teoría, sino también la experiencia que han obtenido durante el proceso”. Y dijo que anhelan “llegar a decenas de miles de personas mediante la plataforma masiva multilingüe que se ha construido para el proyecto Together (Juntos)”.

Trabajo conjunto entre laicos y obispos

Consultado con respecto a si el proyecto es una respuesta al pedido del documento sinodal de mejorar la formación y asegurar una mayor participación de los laicos, Rafael Luciani confirmó que, efectivamente, “Together responde a ese llamado al integrar la formación sinodal con la práctica eclesial cotidiana de todos los sujetos en la Iglesia”.

Sostuvo que buscan “aprendizajes colaborativos que faciliten modelos de trabajo en conjunto de laicos, laicas, religiosos, religiosas con diáconos, presbíteros y obispos”.

“En el fondo se trata de poner en práctica lo que el Documento Final del Sínodo define como ‘corresponsabilidad diferenciada’, en la que los laicos y laicas en la Iglesia han de ser sujetos y protagonistas, tratados como tales, y no como objetos o recipientes”, dijo.

En este aspecto, el también Doctor en Teología, recordó que ya durante el lanzamiento de la misión de evangelización en Aparecida, Brasil, los obispos latinoamericanos “pidieron que los laicos no solo participen en la elaboración de planes pastorales, sino también en la toma de decisiones en la Iglesia”.

“Algo que el Papa Francisco comenzó a hacer cuando hizo la reforma de la curia vaticana con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. Algo que debe motivar también a las curias diocesanas”, opinó Luciani.

Un canal de escucha internacional

Finalmente, dijo que Juntos podría actuar como “un canal importante para la escucha y el diálogo, pues busca identificar las iniciativas sinodales que existen y ponerlas al servicio de las Iglesias locales”.

Justificó que al visibilizar la diversidad de realidades y promover el aprendizaje recíproco, esto ayudará “a generar un entendimiento más profundo y consenso basado en la comunión en la diversidad, evitando imposiciones verticales y favoreciendo un verdadero discernimiento comunitario”.

Citó como ejemplo el hecho de que “hoy en día se necesita formar a facilitadores y agentes pastorales que sepan manejar el discernimiento comunitario y la gestión de conflictos, algo que ya hacen algunas instituciones en el continente”.