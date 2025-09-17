“No matarás”: nuevo llamamiento de León XIV al alto el fuego en Gaza

En un momento en que la ciudad de Gaza está siendo invadida progresivamente y sometida a bombardeos israelíes masivos, el Papa León XIV denunció las "condiciones inaceptables" de los palestinos desplazados durante la audiencia general del 17 de septiembre de 2025. Reiteró su llamamiento al alto el fuego, confrontando a los responsables del conflicto con el mandamiento bíblico "No matarás".
Al final de su catequesis, el Papa habló de los palestinos de la Franja de Gaza, que siguen viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables. Expresó su profunda cercanía a este pueblo, obligado a abandonar nuevamente sus tierras, tras el avance de las tropas israelíes en los últimos días sobre la ciudad de Gaza, destruyendo su infraestructura.
Sin mencionar directamente a Israel ni a Hamás, el Papa dirigió su llamamiento "ante el Señor Todopoderoso que ordenó: 'No matarás', y ante toda la historia de la humanidad".
"Toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", insistió.
El líder de la Iglesia Católica reiteró su llamado al alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario. Pidió a los fieles unirse a sus oraciones para que pronto llegue la paz y la justicia.
El Papa llama a un sacerdote de Gaza
El martes por la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Papa León XIV había telefoneado al párroco de la única parroquia católica de Gaza. El padre Gabriel Romanelli le informó al pontífice que la parroquia seguía proporcionando agua y alimentos a 450 personas y apoyando a enfermos y ancianos. El avance israelí no ha afectado por el momento a su barrio, según el Vaticano. Más de 100 personas han muerto desde que comenzó la nueva ofensiva ayer, según la agencia de noticias palestina WAFA.
El 4 de septiembre, el Papa recibió al presidente israelí Isaac Herzog en el Vaticano. Durante la audiencia, el pontífice abordó la trágica situación en Gaza, enfatizando la importancia de garantizar un futuro para el pueblo palestino promoviendo una solución de dos Estados, la única salida a la guerra en curso.