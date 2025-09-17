Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

La única reliquia de primera clase de san Maximiliano Kolbe

San Maximiliano Kolbe

Public domain, via Wikimedia Commons

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 17/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Antes de morir en Auschwitz, un fraile afeitó la barba de san Maximiliano Kolbe y la guardó como reliquia dentro de un frasco de cristal para encurtidos

Cuando una persona santa fallece y posteriormente es canonizada, la Iglesia tiene la costumbre de distribuir alguna reliquia para promover la veneración de esa persona.

Clases de reliquias

Las reliquias son objetos materiales relacionados con un santo y se clasifican en tres "clases". Una reliquia de primera clase es la totalidad o parte de los restos físicos de un santo. Puede tratarse de un fragmento de hueso, un frasco con sangre, un mechón de pelo o incluso un cráneo o el cuerpo completo.

Una reliquia de segunda clase es cualquier objeto que el santo utilizaba con frecuencia (por ejemplo, ropa). Una reliquia de tercera clase es cualquier objeto que haya estado en contacto con una reliquia de primera o segunda clase.

Los católicos son conocidos por conservar reliquias de santos y se cree que Dios concede sus gracias a las almas devotas que utilizan estos objetos como motivación para la oración. El objetivo nunca es adorar estos objetos físicos, sino acercarse más a Dios a través de ellos.

Las raíces bíblicas

Esta práctica tiene raíces bíblicas, como se puede ver en el Segundo Libro de los Reyes y en los Hechos:

"Y así murió Eliseo y fue sepultado. En aquella época del año, bandas de moabitas solían saquear la tierra. Una vez, mientras algunas personas enterraban a un hombre, de repente vieron a una de esas bandas de saqueadores. Entonces arrojaron al hombre a la tumba de Eliseo, y todos se marcharon. Pero cuando el hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, volvió a la vida y se puso en pie".

Y en Hechos:

"Tan extraordinarias eran las poderosas obras que Dios realizaba por medio de Pablo, que cuando se aplicaban a los enfermos paños o delantales que habían tocado su piel, sus enfermedades desaparecían y los espíritus malignos salían de ellos".

Una barba sagrada

Reliquia, san Maximiliano María Kolbe, santos, Auschwitz, mártir
Una reliquia de la barba de San Maximiliano Kolbe, bajo el cuidado de los Misioneros Franciscanos de la Palabra Eterna.
Brother John Therese

En el caso de san Maximiliano María Kolbe, su cuerpo fue completamente incinerado en Auschwitz, sin dejar ninguna parte intacta o identificable. Sin embargo, un fraile de Polonia había guardado en secreto la barba del santo desde que se la cortó por última vez. San Maximiliano se opuso a que se guardara su barba y ordenó al fraile que la tirara al horno.

No obstante, como Jonah McKeown, de CNA, explicó en un artículo, "el fuego no se encendió, por lo que el fraile la recuperó más tarde y la guardó en un frasco de encurtidos, donde fue redescubierta e identificada gracias a la etiqueta que el fraile había puesto en el frasco".

Más tarde, se distribuyeron pequeños trozos de la barba de Kolbe como la única reliquia de primera clase que se conservaba del santo.

Si no fuera por ese fraile, no existiría ninguna reliquia de primera clase de san Maximiliano Kolbe, un santo que ha cautivado al mundo con su heroico acto de sacrificio.

Lo que Maximiliano Kolbe nos enseña sobre tecnología y misión
Te puede interesar :Lo que Maximiliano Kolbe nos enseña sobre tecnología y misión
¿La Virgen María puede ser considerada como una mártir?
Te puede interesar :¿La Virgen María puede ser considerada como una mártir?
La clave de san Josemaría para volver a comenzar
Te puede interesar :La clave de san Josemaría para volver a comenzar
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
AuschwitzMaximiliano Kolbereliquiassantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día