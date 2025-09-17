3 monjas octogenarias huyen de su residencia de ancianos y regresan a su convento

Tres monjas austriacas dejaron la residencia de ancianos para regresar al Convento de Goldenstein, cerca de Salzburgo, Austria, donde lo habían dado todo. Su "fuga" contó con el apoyo de sus antiguas alumnas

"He sido obediente toda mi vida, pero esto fue demasiado". Es una historia fantástica, pero no es ficción. Tres monjas austriacas decidieron, a principios de septiembre, "escapar" de la residencia de ancianos donde las habían internado contra su voluntad... para regresar a su querido convento cerca de Salzburgo (Austria).

La hermana Bernadette, la hermana Regina y la hermana Rita tienen 88, 86 y 82 años, pero la edad no les ha hecho perder la determinación. Son las últimas hermanas del Convento Goldenstein, que desde 1877 alberga una comunidad religiosa y una escuela privada para niñas. La escuela abrió sus puertas a los niños en 2017 y sigue funcionando hoy en día.

La historia de las tres hermanas está estrechamente ligada a este lugar. Siendo adolescente, la hermana Bernadette llegó allí -en 1948- como estudiante; incluso tuvo como compañera de clase a una tal Romy Schneider, una futura estrella de cine austriaca. La hermana Regina se unió al convento en 1958, seguida por la hermana Rita cuatro años después. Las tres se convirtieron en maestras en la escuela, y la hermana Regina incluso ejerció como directora. Enseñaron, rezaron y compartieron su vida diaria con generaciones de estudiantes.

Pero con el paso de los años, el número de vocaciones siguió disminuyendo, y en 2022, la Arquidiócesis de Salzburgo y la Abadía de Reichersberg finalmente asumieron la gestión del lugar. La comunidad se disolvió oficialmente a principios de 2024. A las tres monjas se les concedió la residencia vitalicia, siempre que su salud lo permitiera. Sin embargo, unos meses después, fueron trasladadas a una residencia católica de ancianos. Las tres afirman haber sido expulsadas del convento contra su voluntad en diciembre de 2023. "No nos lo pidieron", declaró la hermana Bernadette a la BBC. "Teníamos derecho a quedarnos aquí el resto de nuestras vidas, y ese derecho fue violado".

La gran evasión

Así que, una mañana, hicieron las maletas. Con la ayuda de unas antiguas alumnas fieles, encontraron el camino de vuelta al convento, a pesar de que habían cambiado las cerraduras. No hubo problema: un cerrajero vino a echar una mano. Y las tres hermanas cruzaron de nuevo el umbral de su casa. Al llegar, no había agua ni electricidad. Pero eso no fue motivo para empañar su alegría. "Estoy tan contenta de estar de vuelta", confió la Hermana Rita. "En la residencia de ancianos, siempre me sentía infeliz. Aquí, pertenezco".

Desde entonces, todo se ha reorganizado: antiguos alumnos han venido a ayudar a limpiar el antiguo convento, que obviamente estaba en completo desorden, trayendo comida; se ha restablecido la electricidad y los médicos pasan a visitarlos. Y, sobre todo, hay una avalancha de amigos, caras conocidas, que vienen a dar las gracias. "Goldenstein sin las hermanas, no es posible", sonríe Sophie, una exalumna. Incluso comparten sus aventuras en Instagram, donde las siguen más de 29 mil suscriptores.

Su regreso les parece a algunos una pequeña rebelión, o incluso una desobediencia. Para otros, habla de algo profundo: un apego a un hogar, a una historia, a una lealtad vivida hasta el final. Las autoridades eclesiásticas, por su parte, están preocupadas por su salud y señalan que el convento ya no es adecuado para su edad y precario estado de salud: "Como superior de las tres hermanas agustinas restantes, naturalmente cumplo con mi deber de protección hacia ellas", escribe el preboste Markus Grasl.

"No entiendo en absoluto por qué las hermanas abandonaron hoy la residencia de ancianos gestionada por la Iglesia, ya que están integradas en una comunidad y, sobre todo, reciben la atención médica profesional y de calidad absolutamente necesaria", afirma el superior de la comunidad, quien califica el comportamiento de las hermanas de "totalmente incomprensible", instándolas a regresar a la residencia para recibir atención integral.