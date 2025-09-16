Las primeras confidencias de León XIV, un papa “propulsado al rango de líder mundial”

"El papel de Papa es ciertamente nuevo para mí", confesó León XIV en su primera entrevista desde su elección el 8 de mayo. El 14 de septiembre de 2025, día del cumpleaños del pontífice, se publicaron extractos de esta entrevista realizada por la periodista estadounidense Elise Ann Allen, que formarán parte de una biografía que se publicará el 18 de septiembre. La agencia I.MEDIA ha extraído las principales declaraciones.

La entrevista de la que se extrajeron los fragmentos se realizó el pasado julio durante dos sesiones de una hora y media, primero en Castel Gandolfo y luego en el Vaticano. La periodista que la realizó, Elise Ann Allen, es una vaticanista estadounidense que trabaja para el medio católico en inglés Crux, que publica los fragmentos.

El libro en el que aparece la entrevista, León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, es publicado en español por Penguin Perú y estará disponible el 18 de septiembre. Las ediciones en inglés y portugués están previstas para principios de 2026.

Su aprendizaje como Papa

Al preguntársele sobre su comprensión de su nueva misión, León XIV afirmó que aún le quedaba un largo camino por recorrer. "El rol de Papa es ciertamente nuevo para mí", reconoció. Sin embargo, cree haber asumido el rol pastoral "sin demasiada dificultad".

"Aprecio a todos, sean quienes sean, lo que vengan a decirme, y los escucho", afirmó.

Por otro lado, León XIV explica que tuvo que "meterse de lleno con mucha rapidez" en asuntos diplomáticos, expresando su asombro al verse "propulsado al rango de líder mundial". Asegurando que siempre ha estado al tanto de la actualidad, reconoce que esta misión, que implica reunirse con jefes de Estado de todo el mundo, sigue siendo un reto para él, especialmente "en un momento en que la voz de la Iglesia tiene un papel importante que desempeñar". "Me siento muy ocupado, pero no abrumado", afirma.

Finalmente, recuerda que lo más importante de su misión como sucesor de Pedro es confirmar a otros en la fe, una tarea que depende exclusivamente de la gracia de Dios. Según él, el Espíritu Santo es la única explicación de su elección. "Por mi fe, por mi experiencia, por mi comprensión de Jesucristo y del Evangelio, dije que sí", añade.

Sobre las divisiones del mundo actual

"Parece haber un reconocimiento general de que las Naciones Unidas, al menos por ahora, han perdido su capacidad de unir a la gente en torno a cuestiones multilaterales", lamenta el pontífice, quien explica haber conversado con líderes de organizaciones internacionales. Cuestiona la necesidad de "priorizar el diálogo bilateral en un intento de unificación", considerando que diversos "obstáculos" bloquean actualmente el "camino hacia el multilateralismo".

El problema, dijo, radica en la "polarización" —una expresión muy apreciada por el Papa Francisco—, que se ha convertido en una de las palabras de moda en el mundo actual. "No ayuda a nadie —insistió el Pontífice—, o a muy pocos cuando todos los demás sufren".

León XIV cree que la polarización que divide al mundo está en parte relacionada con la pandemia de 2020, pero que sus raíces más profundas son más antiguas, en particular en "la pérdida de un sentido superior de la vida humana", que ha "afectado a las personas en muchos sentidos" en algunas partes del mundo. "Si perdemos el sentido de estos valores, ¿qué importa aún?", pregunta.

El Papa también destaca "la brecha cada vez mayor entre los niveles de ingresos de la clase trabajadora y el dinero que reciben los más ricos". Señala la creciente brecha salarial entre trabajadores y directores ejecutivos, recordando que Elon Musk está a punto de convertirse en el "primer billonario del mundo". "¿Qué significa eso y de qué se trata? Si eso es lo único que aún tiene valor, entonces estamos en problemas...", lamenta.

El primer Papa americano y peruano

El Papa León XIV afirmó que, desde el inicio del conflicto en Ucrania, la Santa Sede "ha hecho grandes esfuerzos por mantener una posición que, por difícil que sea, no se inclina hacia un bando ni hacia el otro, sino que es verdaderamente neutral". Si bien reconoció la importancia para la Santa Sede de hacer oír su voz a favor de la paz y mantener la esperanza, consideró "menos realista" la posibilidad de la mediación vaticana.

Aunque insiste en que "la paz es la única respuesta" al conflicto, León XIV cree que la interpretación de sus llamamientos a la paz no es "prioritaria". Para él, la solución del conflicto llegará cuando "ciertos actores externos" ejerzan "una presión lo suficientemente fuerte como para que las partes en conflicto digan basta".

"Tengo grandes esperanzas en la naturaleza humana", asegura el Papa, aunque reconoce la existencia de "malos actores" y "tentaciones". "Sea cual sea el punto de vista, se pueden encontrar motivaciones buenas y otras no", continúa, afirmando que lo que puede marcar la diferencia es animar a las partes a "mirar los valores superiores, los verdaderos valores".

Al preguntársele sobre su identidad debido a su doble nacionalidad, León XIV se muestra indeciso. "Obviamente soy estadounidense y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano; es parte de mí", explica. Recordando su largo ministerio en el país andino y su "conexión con el Papa Francisco", asegura que la "perspectiva sudamericana" es "preciada" para él.

El Papa también cree que si hubiera un partido de fútbol, ​​probablemente apoyaría a Perú "por lazos afectivos", pero admite ser un "gran aficionado de Italia". Sin embargo, insiste en que no es "de esos aficionados que excluyen al otro equipo", recordando que, si bien es fanático de los White Sox de Chicago, su madre apoyaba a los Cubs, el otro club rival, lo que lo impulsó a "adoptar una postura abierta, dialogante, amistosa y no competitiva, ¡porque si lo hubiéramos hecho, quizá no hubiéramos cenado!".

La sinodalidad, “una actitud”

Heredero del Sínodo sobre la Sinodalidad, un importante proceso impulsado por Francisco para hacer la Iglesia más participativa y menos clerical, León XIV, quien participó en las dos últimas asambleas en Roma, define la sinodalidad como "una actitud, una apertura, una disposición a comprender". "Esto significa que cada miembro de la Iglesia tiene voz y un papel que desempeñar", asegura, considerando que existen "muchas maneras de proceder".

El Papa reconoce que algunas personas en la Iglesia se sintieron amenazadas por la sinodalidad, incluyendo obispos y sacerdotes que pensaron que les iban a quitar la autoridad. "Ese no es el objetivo de la sinodalidad", asegura, pero advierte contra una visión de la autoridad algo vaga y errónea.

La sinodalidad, afirma el pontífice, no significa "transformar la Iglesia en una especie de gobierno democrático". "Si observamos el caso de muchos países del mundo actual, la democracia no es necesariamente la solución perfecta a todos los problemas", enfatiza.