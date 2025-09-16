Aleteia
¿La Virgen María puede ser considerada como una mártir?

OUR LADY OF SORROWS

Zarateman | CC BY-SA 4.0

Philip Kosloski - publicado el 16/09/25
Aunque, técnicamente, la Santísima Virgen María no fue asesinada por su fe, muchos santos la consideraban una "mártir" en espíritu

Los mártires en la Iglesia católica son ampliamente reconocidos como hombres y mujeres que fueron asesinados por su fe -lo que no ocurrió con la Santísima Virgen María- . Sin embargo, la definición de mártir no es completa, ya que la Iglesia primitiva consideraba un significado mucho más amplio de esa palabra.

Tags:
dolormártirvirgen maria
