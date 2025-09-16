La clave de san Josemaría para volver a comenzar

A más de la mitad del año y tras las vacaciones de verano, esto decía san Josemaría sobre volver a comenzar cada día, persiguiendo nuestros propósitos

Sin lugar a dudas, para niños y mayores, este momento del año es un punto de inflexión. Al volver de las vacaciones de verano, cuando retomamos nuestras rutinas, llega el verdadero y real reseteo.

Y con él, los loables propósitos: la matrícula en el gimnasio, la lista de libros que te propones leer, ese taller que haz querido, quizá, y la inevitable lista de alimentos prohibidos que, en este curso, estarán en la sección de "hoy no entran en casa".

No te canses de volver a empezar

PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Conviene recordar que el mero hecho de proponernos nuevos hábitos o habilidades ya es algo bueno y valioso. Las ganas de mejorar siempre dejan un regusto de ilusión, esperanza y optimismo.

Y ese optimismo será necesario para no derrumbarnos cuando descubramos, a mitad de curso, que no hemos cumplido ni la cuarta parte de lo que, con tanta ilusión, habíamos planeado. No pasa nada.

De hecho, esa sensación de volver a empezar es casi un sello de la condición humana. Ni se te ocurra renunciar a tener propósitos solo porque en un momento dado no los sacaste adelante. Esta vida va de comenzar y recomenzar todas las veces que haga falta.

Con amor todo se ve diferente y es posible

Existen personas que pertenecen a un grupo que no busca novedades ruidosas. Sus propósitos no pasan de suscribirse a un gimnasio o aprender una nueva técnica. No: su propósito es seguir con lo que ya estaban haciendo, nada nuevo, pero hacerlo mejor.

Ahí está la clave. Aplican lo que dijo san Josemaría: no es verdad que tus días sean iguales; si pones amor, cada día será distinto.

La clave: hacer las cosas con y por amor

Así, con esa ilusión, escribirás ese correo que pide la dirección sin dejarlo para el último minuto. No atenderás a un paciente con la rutina automática, sino con la atención que merece alguien único e irrepetible.

Corregirás un examen como si detrás de cada folio hubiera un mundo entero en juego. Cuidarás la alimentación de los tuyos como quien prepara un banquete. Prepararás a fondo una tutoría sin caer en el "ya me lo sé".

Y si es bueno parar y pensar cómo hacer brillar la monotonía en las actividades profesionales o en las tareas del hogar, más necesario aún es preguntarse cómo mejorar, cómo hacer brillar la monotonía de las relaciones personales.

Deja huella en cada objetivo

Srdjan Randjelovic | Shutterstock

Ahí se juega mucho más que el orden de una casa o la eficiencia en un trabajo. Se trata de cuándo y cómo escuchar a un adolescente díscolo, cómo sorprender a mi mujer con un detalle inesperado, cómo retomar el trato con esa amiga a la que dejé de llamar.

Pequeños gestos, sí, pero que sostienen los vínculos. La rutina puede ser gris o puede ser un lienzo donde cada día pintamos algo distinto. Y la diferencia está en cuánto amor ponemos en esas repeticiones.

Nuestro principal objetivo y propósito de este nuevo curso —al que también tendremos que dedicar tiempo para pensarlo, soñarlo y encomendarlo— debería ser cómo lograr que las personas que me importan se sientan un poco más queridas. Nada de grandes campañas ni de manuales imposibles.