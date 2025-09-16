¿Cuántos visitantes ha recibido Notre Dame de París desde su reapertura?

Notre Dame es oficialmente la estrella de París. Desde su reapertura el 7 de diciembre de 2024, la catedral ha experimentado un resurgimiento excepcional de interés, superando los ocho millones de visitantes en la primera semana de septiembre. Esta cifra podría aumentar aún más con la reapertura al público de las dos torres, programada para las Jornadas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025. El Centro de Monumentos Nacionales finalmente abrirá el nuevo recorrido por las torres, cerrado desde el incendio del 15 de abril de 2019, con una experiencia inmersiva y vistas espectaculares de la capital. La reanudación de las visitas atrae a un gran número de turistas, peregrinos y curiosos, fascinados por la belleza restaurada de la catedral.
Algunas proyecciones predicen un total de 12 a 13 millones de visitantes para el 8 de diciembre de 2025, un año después de la reapertura de la catedral parisina. Esta cifra podría convertir a Notre Dame en el monumento más visitado de Francia. Cabe recordar que en 2024, en Francia, la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre había acumulado 9 millones de visitantes, el Museo del Louvre 8,7 millones, el Palacio de Versalles 8,4 millones y la Torre Eiffel 6,3 millones.
Un año excepcional
La reapertura de Notre Dame de París no es solo un hito histórico; es, sobre todo, un retorno a la vida espiritual y cultural de la catedral. Tras cinco años de meticulosa restauración, cada piedra y cada vitral han vuelto a su lugar, ofreciendo a los visitantes un espacio luminoso y acogedor. Este excepcional proyecto, que combina el respeto por el patrimonio con las innovaciones técnicas, permite ahora a millones de fieles, turistas y curiosos redescubrir la belleza y la profundidad de este símbolo universal. Notre Dame, fiel testigo de la historia y la fe, se presenta ahora como un espacio vivo, abierto a todos los que deseen contemplar, meditar o simplemente maravillarse.