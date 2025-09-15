Exvotos de Malta: señales de esperanza a lo largo de los siglos

Mientras los peregrinos conmemoran el Jubileo, las iglesias y santuarios de Malta revelan una rica tradición de acción de gracias que une el pasado y el presente en la fe

El Año Jubilar 2025 nos invita a ser Peregrinos de la Esperanza, redescubriendo cómo la fe y la esperanza han moldeado vidas, comunidades e incluso naciones enteras. En ningún lugar se expresa esto con mayor intensidad que en las ofrendas exvoto: signos tangibles de gratitud por las gracias recibidas, una tradición profundamente arraigada en la espiritualidad católica maltesa. Estas humildes pero poderosas muestras, presentes en santuarios e iglesias de Malta y Gozo, dan testimonio de milagros, protección y transformación, cada una de ellas una historia de fe cumplida.

En tiempos de crisis —enfermedad, naufragio, guerra, desastres naturales o dificultades personales—, el pueblo maltés ha recurrido a Dios y a sus santos, especialmente a la Santísima Virgen María, en busca de la intervención divina. Cuando sus oraciones fueron respondidas, cumplieron sus votos con ofrendas: pinturas, corazones de plata, muletas, ropa de bebé, mástiles de barco e incluso iglesias enteras construidas en agradecimiento. En este Año Jubilar, estos exvotos nos recuerdan que la esperanza nunca es en vano: es el fundamento de una vida arraigada en la fe.

Una tradición tan antigua como la identidad cristiana de Malta

La práctica de hacer ofrendas votivas es anterior al cristianismo, y existen evidencias arqueológicas que demuestran que los templos neolíticos de Malta estuvieron repletos de ofrendas de gratitud a los dioses. Cuando los malteses abrazaron el cristianismo tras el naufragio de San Pablo en el año 60 d. C. , esta práctica se transformó en un acto de devoción personal al único Dios verdadero. Para la Edad Media, las pinturas de exvotos se convirtieron en la forma más popular de agradecimiento, sobre todo en las comunidades marítimas, donde marineros y comerciantes a menudo se encontraban en peligro en el mar.

Una de las pinturas votivas más antiguas de Malta, que data de 1631, se conserva en Nuestra Señora de las Gracias de Żabbar. Este santuario alberga numerosas pinturas votivas, muchas de las cuales representan rescates milagrosos en el mar, donde barcos atrapados en violentas tormentas se salvaron tras oraciones desesperadas a la Santísima Virgen María. Las siglas VFGA (Votum Fecit, Gratiam Accepit) están inscritas en muchas de estas obras, dando testimonio de vidas transformadas por la fe.

La devoción mariana y el poder de la esperanza

En Malta, los exvotos marianos superan ampliamente a los dedicados a otros santos, lo que refleja la profunda confianza del pueblo maltés en la Madre de Dios. Numerosos santuarios, como el de Nuestra Señora de Mellieħa, el de Nuestra Señora de la Misericordia en Qrendi y el Santuario Nacional de Ta' Pinu en Gozo, están repletos de estas ofrendas. Algunas son obras maestras, pintadas por artistas de renombre como Mattia Preti y Anton Inglott, mientras que otras fueron creadas por artistas dedicados específicamente a la producción de pinturas de exvotos. Aunque sencillas en su ejecución, cada una es un sentido testimonio de la esperanza y la gratitud de quienes recibieron la ayuda divina.

Una de las iglesias votivas más notables es la Inmaculada Concepción de Sarria en Floriana. Construida en 1677 por los Caballeros de San Juan, fue un acto de acción de gracias por la liberación de la peste, un momento de profunda crisis nacional. Diseñada y decorada por Mattia Preti, la iglesia y sus obras de arte siguen siendo un poderoso recordatorio de que la fe sostiene la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Es la única iglesia diseñada por Preti, que también es una muestra de sus obras maestras.

El Santuario de la Asunción de Taż-Żellieqa, en Għargħur, otro lugar destacado de devoción mariana, debe su origen a una curación milagrosa. Según la tradición, en 1560 la Virgen María se apareció a una joven enferma y la curó. En agradecimiento, la joven construyó una capilla dedicada a la Asunción. Aunque fue reconstruida en 1650, conserva su significado espiritual y sigue inspirando devoción entre los lugareños, quienes aún traen a sus hijos para que sean bendecidos aquí.

El Santuario de Nuestra Señora de la Buena Esperanza, en Mosta, se encuentra enclavado en un valle bajo la icónica Cúpula de Mosta, en Malta. Esta pequeña iglesia se construyó sobre una cueva donde una joven se escondió de los piratas en el siglo XVIII. Salvada gracias a lo que creía que era la intercesión de María, cumplió su voto construyendo esta capilla. El santuario ahora incluye una estatua de la niña y exvotos de peregrinos que atribuyen a María sanación y protección.

Del pasado al presente: La continuidad de la fe

Aunque los materiales hayan cambiado a lo largo de los siglos, la tradición de los exvotos se mantiene vigente. Además de pinturas tradicionales y corazones de plata, las ofrendas modernas incluyen fotografías, recortes de periódico, prótesis e incluso testimonios digitales. El Santuario de Ta' Pinu en Gozo sigue recibiendo exvotos de personas que han experimentado curaciones milagrosas, y quienes sobreviven a las tormentas marinas aún depositan nuevos exvotos marítimos en Żabbar.

Uno de los exvotos más recientes, donado en 2012, cuenta la historia de Carmen Axiaq, cuyo esposo, Mario, se perdió en el mar. Con fervientes oraciones, imploró por su regreso sano y salvo, prometiendo hacer una ofrenda si sobrevivía. Contra todo pronóstico, Mario fue rescatado, y Carmen cumplió su promesa encargándole una pintura votiva, continuando así una tradición centenaria de fe renovada.

Un viaje por los lugares sagrados de Malta

Para quienes buscan sumergirse en este testimonio vivo de fe, Malta y Gozo ofrecen innumerables santuarios llenos de exvotos, cada uno un recordatorio de que la providencia de Dios sigue obrando en la vida de su pueblo. Sitios como:

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de Mellieħa, hogar de ofrendas votivas centenarias de peregrinos que buscaron la intercesión de María.

La Madonna Tal-Ħerba en Birkirkara, conocida por su amplia colección de exvotos marítimos.

Nuestra Señora de la Buena Esperanza en Mosta, una capilla construida en agradecimiento por un rescate milagroso de los piratas.

La Madonna Tal-Ħlas en Qormi, donde las futuras madres han dejado ropa de bebé y muestras de agradecimiento por un parto seguro.

Una invitación a caminar en fe

¿Qué mejor manera de vivir el Jubileo que recorriendo un camino forjado con siglos de fe y gratitud? Quienes deseen profundizar su conexión con esta rica tradición pueden embarcarse en el Proyecto Melita Mariana, una peregrinación de 60 kilómetros por Malta y Gozo, siguiendo las huellas de devoción que han forjado las islas.