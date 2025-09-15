El Papa nombra nuevo nuncio en España y Andorra

El Papa León XIV ha nombrado Nuncio Apostólico en España y el Principado de Andorra a Mons. Piero Pioppo, anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 15 de septiembre de 2025. El diplomático italiano, anteriormente nuncio en Indonesia, sustituye al arzobispo filipino Bernadito Auza, nombrado Nuncio Apostólico ante la Unión Europea el 22 de marzo.
Piero Pioppo, de 64 años, es originario del Piamonte y fue ordenado sacerdote en 1985 para la Diócesis de Acqui. En 1993, se incorporó al cuerpo diplomático de la Santa Sede y sirvió en Corea, Chile y luego en Roma, bajo la dirección del cardenal secretario de Estado Angelo Sodano, donde ejerció como secretario. En 2006, justo antes de su jubilación, el cardenal Sodano lo nombró prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, cargo que ocupó durante cuatro años.
En 2010, Benedicto XVI lo nombró nuncio en Camerún y Guinea Ecuatorial, y fue ordenado arzobispo por el cardenal Tarcisio Bertone. En 2017, Francisco lo nombró su diplomático en Indonesia, puesto al que añadió una misión ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a partir de 2018. Recibió al papa argentino durante su viaje a Yakarta en septiembre de 2024.
Una posición viva
Según el sitio web de noticias del Vaticano, The Pillar, el nombramiento del arzobispo Pioppo como nuncio en España había sido planeado durante mucho tiempo, pero fue retrasado deliberadamente por la administración española este verano.
Según informes, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está descontento con la actuación de algunos obispos españoles, en particular del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. En junio, este último instó públicamente a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas en respuesta a los escándalos de corrupción que involucran a miembros del gobierno.
En los últimos años, la tensión entre la Iglesia y la izquierda española también ha sido intensa en torno al futuro del Valle de los Caídos, un monumento construido por el dictador Francisco Franco en 1959 para honrar a los caídos en la Guerra Civil Española (1936-1939). Según informes, el anterior nuncio, el obispo Auza, se opuso firmemente a un plan gubernamental para intervenir en este monumento religioso.
Como nuncio en Andorra, Mons. Pioppo deberá presentar sus cartas credenciales a los dos copríncipes de Andorra: el presidente francés, Emmanuel Macron, y Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, obispo de Urgell.