Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Cómo rezar el Rosario de la Corona Franciscana

FATHER APOSTOLI

Jeffrey Bruno | Good Counsel | Aleteia

Father Andrew Apostoli speaks at the 30th Anniversary for Good Counsel Homes that was co-founded by Father Benedict Groeschel and Christopher Bell.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 15/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La Corona Franciscana o de las Siete Alegrías de la Virgen María, es un tipo de rosario para rezar recordando los acontecimientos alegres de la vida de María

Desde que rezar el rosario se popularizó alrededor de los siglos XV o XVI, los católicos han desarrollado una variedad de devociones similares que también utilizan un collar de cuentas. Una de estas devociones se conoce como la "Corona Franciscana", el "Rosario Seráfico" o las "Siete Alegrías de la Virgen María".

Sus siete alegrías se celebran cada año el 27 de agosto - pero que podemos recordar durante todo el año - .

Historia de la Corona Franciscana

Según una historia, esta corona se desarrolló cuando la Santísima Virgen se le apareció a un joven novicio franciscano en el siglo XV y "le enseñó cómo, recitando diariamente un rosario de siete decenas en honor a sus siete alegrías, podría tejer una corona que le agradaría más que la corona de flores materiales".

Las siete alegrías que se meditan durante la Corona Franciscana se asemejan mucho a los cinco misterios gozosos del rosario.

1.- Anunciación
2.- Visitación
3.- Natividad de Jesús
4.- Adoración de los Reyes Magos
5.- Hallazgo de Jesús en el Templo
6. -Resurrección de Jesús,
7.- Asunción de María (y/o Coronación de la Virgen en el Cielo)

Es una devoción sencilla y se puede rezar con un rosario normal o con un rosario especial llamado «corona franciscana», que tiene siete series de diez cuentas.

Cómo rezar la Corona Franciscana

La Corona Franciscana comienza con la señal de la cruz, seguida de una oración inicial:

"Oh Dios, ven en mi ayuda. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén".

A continuación, se pasa directamente al Padrenuestro antes de rezar 10 Avemarías. Cada decena termina de forma similar con una oración de Gloria al Padre.

Después de rezar siete decenas, hay dos cuentas adicionales en las que se rezan dos Avemarías que completan los 72 años de vida de María (según la tradición).

A continuación, se reza una oración final:

"Oh Dios, cuyo Hijo único, con su vida, muerte y resurrección, nos ha ganado las recompensas de la vida eterna; te suplicamos que, meditando estos misterios en el santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén".

Por último, se concluye con la señal de la cruz.

Los cuatro grados para amar a Dios según san Bernardo
Te puede interesar :Los cuatro grados para amar a Dios según san Bernardo
José de Arimatea, el patrón adecuado para personas en duelo
Te puede interesar :José de Arimatea, el patrón adecuado para personas en duelo
Reza a Dios la mejor oración para tener un buen matrimonio
Te puede interesar :Reza a Dios la mejor oración para tener un buen matrimonio
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
oraciónrosariosan Francisco de Asís
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día