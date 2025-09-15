Cómo rezar el Rosario de la Corona Franciscana

Desde que rezar el rosario se popularizó alrededor de los siglos XV o XVI, los católicos han desarrollado una variedad de devociones similares que también utilizan un collar de cuentas. Una de estas devociones se conoce como la "Corona Franciscana", el "Rosario Seráfico" o las "Siete Alegrías de la Virgen María".
Sus siete alegrías se celebran cada año el 27 de agosto - pero que podemos recordar durante todo el año - .
Historia de la Corona Franciscana
Según una historia, esta corona se desarrolló cuando la Santísima Virgen se le apareció a un joven novicio franciscano en el siglo XV y "le enseñó cómo, recitando diariamente un rosario de siete decenas en honor a sus siete alegrías, podría tejer una corona que le agradaría más que la corona de flores materiales".
Las siete alegrías que se meditan durante la Corona Franciscana se asemejan mucho a los cinco misterios gozosos del rosario.
1.- Anunciación
2.- Visitación
3.- Natividad de Jesús
4.- Adoración de los Reyes Magos
5.- Hallazgo de Jesús en el Templo
6. -Resurrección de Jesús,
7.- Asunción de María (y/o Coronación de la Virgen en el Cielo)
Es una devoción sencilla y se puede rezar con un rosario normal o con un rosario especial llamado «corona franciscana», que tiene siete series de diez cuentas.
Cómo rezar la Corona Franciscana
La Corona Franciscana comienza con la señal de la cruz, seguida de una oración inicial:
"Oh Dios, ven en mi ayuda. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén".
A continuación, se pasa directamente al Padrenuestro antes de rezar 10 Avemarías. Cada decena termina de forma similar con una oración de Gloria al Padre.
Después de rezar siete decenas, hay dos cuentas adicionales en las que se rezan dos Avemarías que completan los 72 años de vida de María (según la tradición).
A continuación, se reza una oración final:
"Oh Dios, cuyo Hijo único, con su vida, muerte y resurrección, nos ha ganado las recompensas de la vida eterna; te suplicamos que, meditando estos misterios en el santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén".
Por último, se concluye con la señal de la cruz.