¿Atrapado en un cubículo? Aún puedes cambiar el mundo

cubículo de trabajo

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Sarah Robsdottir - publicado el 15/09/25
El poderoso mensaje del sacerdote ortodoxo Josiah Trenham te ayudará para vivir y compartir tu fe desde tu cubículo de trabajo y a donde quiera que vayas

El conocido sacerdote ortodoxo Josiah Trenham causó revuelo recientemente en las redes sociales con un poderoso mensaje sobre lo que significa vivir la fe cristiana en un mundo quebrantado, por ejemplo tu cubículo de trabajo. El padre Trenham es padre de diez hijos y fundador de Patristic Nectar, un medio que tiene como objetivo "llevar la riqueza de la Sagrada Tradición a una generación más acostumbrada a escuchar que a leer".

Su mensaje en este popular carrete es tan profundo que lo citamos en su totalidad:

"Cada persona tiene una parte del mundo que Cristo le ha dado para embellecerla.

Para algunos, esa parte puede ser solo un cubículo, pero ese es el cubículo donde debe ser glorificado el nombre de Jesús. Y si lo haces, puedes cambiar tu mundo.

Si la gente sabe que cuando pasa por ese cubículo hay una persona que los ama, que dejará lo que está haciendo para escucharlos y que rezará por ellos, el mundo alrededor de ese cubículo puede cambiar radicalmente.

Así que esto es lo que quiero que hagan mis hijos: quiero que sean seres humanos... ser un ser humano significa vivir con Dios en todo. Para eso fueron creados los seres humanos".

Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante

éxito
insta_photos | Shutterstock

En esta época, la vida a menudo parece carente de sentido; por lo que este sabio consejo puede inspirarte para convertir tu cubículo en un lugar cálido y acogedor, con algunas obras de arte interesantes en las paredes, quizás una o dos velas perfumadas... tal vez incluso una silla cómoda en un rincón.

Pero lo más importante es que ese cubículo ideal te tiene a ti dentro, plenamente presente, con una actitud piadosa, trabajando duro y recibiendo a tus compañeros de trabajo con una sonrisa (e incluso con un abrazo cuando fuera apropiado).

El mensaje del padre Trenham nos recuerda a una famosa frase de la aclamada novela del siglo XIX del autor ruso, Fiódor Dostoyevski, El idiota: "La belleza salvará al mundo". Esta cita resume desde hace tiempo la idea de que la belleza, en sus múltiples formas, es un poder transformador que conduce a la salvación moral y espiritual.

Cambia tu forma de obrar

Los consejos del padre Trenham no solo tienen un impacto positivo en quienes nos rodean, sino que también nos hace más felices y nos llena más.

Afortunadamente, el mensaje del padre Trenham no se aplica únicamente a los cubículos de un edificio de oficinas. Podemos hacer que la parte del mundo que Dios nos ha confiado, ya sea nuestro hogar, nuestras redes sociales o desde cualquier lugar en el que labores... Puedes hacer que tu pequeña parte del mundo sea el lugar más acogedor y hermoso posible si confías en la gracia de Dios para, como dice el padre Trenham, "ser humano; vivir plenamente con Dios en todo, tal y como los seres humanos fuimos creados para hacerlo".

