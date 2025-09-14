Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Cómo festejaba el Papa León sus cumpleaños en Perú?

Fátima Navarro - publicado el 14/09/25
Descubre cómo eran las celebraciones de cumpleaños de León XIV antes de ser elegido Papa

Este 14 de septiembre, el Papa León XIV cumple 70 años y poco más de 100 días al frente del pontificado. Pero más allá del Vaticano, quienes lo conocieron en Perú -donde vivió cerca de cuatro décadas como misionero- lo recuerdan por sus celebraciones únicas.

Allí, en los barrios humildes de Trujillo, sus aniversarios no eran eventos solemnes, sino fiestas populares que duraban días. Cenas compartidas, pasteles caseros, música, baile y un cariño palpable lo acompañaban año tras año. “¡Sus cumpleaños se festejaban 15 veces!”, recuerda el padre agustino John Lydon, quien vivió con él durante una década.

Descubre como eran las celebraciones de cumpleaños del León XIV antes de ser papa.

