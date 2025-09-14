(VIDEO) ¿Cómo festejaba el Papa León sus cumpleaños en Perú?

Este 14 de septiembre, el Papa León XIV cumple 70 años y poco más de 100 días al frente del pontificado. Pero más allá del Vaticano, quienes lo conocieron en Perú -donde vivió cerca de cuatro décadas como misionero- lo recuerdan por sus celebraciones únicas.
Allí, en los barrios humildes de Trujillo, sus aniversarios no eran eventos solemnes, sino fiestas populares que duraban días. Cenas compartidas, pasteles caseros, música, baile y un cariño palpable lo acompañaban año tras año. “¡Sus cumpleaños se festejaban 15 veces!”, recuerda el padre agustino John Lydon, quien vivió con él durante una década.
