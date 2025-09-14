(VIDEO) 3 figuras de la Iglesia que lucharon por su patria

Luchar por la patria no siempre significa empuñar un arma. A veces, las batallas más profundas se libran desde el púlpito, la celda de un convento o incluso el aula improvisada de quien se atreve a pensar. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han demostrado que el amor a Dios y el amor a la patria no están reñidos, sino que pueden caminar juntos con fuerza y esperanza.
Hoy te presentamos tres figuras de la Iglesia -dos santos y una mujer extraordinaria- que, cada uno a su manera, defendieron a su país con valentía. Desde el campo de batalla hasta el martirio silencioso, pasando por la lucha intelectual, sus vidas nos recuerdan que servir a la nación también es un acto espiritual.