León XIV cumple 70 años. ¿Eso lo hace un Papa joven?

Este domingo 14 de septiembre, León XIV celebra en el Vaticano su septuagésimo cumpleaños, el primero como Papa. Pero, ¿qué hacían otros papas a su misma edad?

¿Es León XIV, que cumple 70 años el 14 de septiembre, un "Papa joven"? Comparado con sus dos predecesores, sin duda lo es. Francisco y Benedicto XVI aún no eran pontífices soberanos cuando cruzaron ese umbral.

Papa Francisco

El 17 de diciembre de 2006, el cardenal Jorge Mario Bergoglio cumplió 70 años como arzobispo de Buenos Aires, misión que Juan Pablo II le había confiado siete años antes, antes de concederle el birrete cardenalicio en 2001. En aquella época, el cardenal era poco conocido por los medios de comunicación, aunque desempeñó un papel clave en el cónclave de 2005: su candidatura fue la que cosechó más apoyos después de la de Benedicto XVI, que finalmente fue elegido.

Papa Benedicto XVI

El Papa alemán cumplió 70 años ocho años antes de su elección en 1997. Por aquel entonces, el cardenal Joseph Ratzinger era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la mano derecha dogmática de Juan Pablo II, que le nombró para el cargo en 1981. Entonces esperaba que el pontífice polaco le confiara otra misión, como contó en 2007 durante una visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana: "Confieso que, a la edad de 70 años, tenía muchas esperanzas de que el amado Juan Pablo II me permitiera dedicarme al estudio de los interesantes documentos y manuscritos que conserváis con tanto esmero, verdaderas obras maestras que nos ayudan a estudiar la historia de la humanidad y del cristianismo. En sus designios providenciales, el Señor tenía otros planes para mí".

Papa Juan Pablo II

El Papa más joven desde Pío IX (elegido a los 54 años en 1846), Juan Pablo II celebró su 70 cumpleaños el 18 de mayo de 1990 en el trono de Pedro. Para entonces llevaba casi doce años como Papa, ya había publicado siete encíclicas y realizado 47 viajes apostólicos fuera de Italia. El día de su cumpleaños recibió en audiencia a peregrinos de la República Democrática Alemana, a pesar de que el Muro de Berlín había caído unos meses antes.

"Con gran alegría os doy la bienvenida a la Ciudad Santa y os agradezco vuestros deseos y oraciones. Me doy cuenta de que es la primera vez en cuarenta años que creyentes de vuestro país han podido venir en peregrinación a la tierra de los santos apóstoles Pedro y Pablo en gran número y siguiendo la ruta normal", se alegró entonces.

Papas que no alcanzaron la edad de 70