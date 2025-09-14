León XIV celebra su 70 cumpleaños y da gracias “al Señor, a mis padres”

"Creo que ya saben que hoy cumplo 70 años", dijo el Papa León XIV al final del Ángelus el 14 de septiembre de 2025. Ante una gran multitud de fieles que le cantaban el feliz cumpleaños, el pontífice, visiblemente conmovido, dio gracias a Dios, a sus padres y a todos los que rezan por él.
En la Plaza de San Pedro, miles de fieles presentes, entre ellos casi 2 mil peruanos residentes en Roma, desplegaron grandes pancartas para felicitar a León XIV por su cumpleaños, el primero como Papa. Conmovido por esta atención, el pontífice agradeció efusivamente a todos los grupos provenientes de diversos orígenes: Chile, la República Checa y varias diócesis italianas.
"Doy gracias al Señor, a mis padres y a todos los que pensaron en mí en sus oraciones", repitió el Papa, antes de ser interrumpido por la multitud y varias bandas de música que cantaron una canción de feliz cumpleaños en su honor. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, el tercer y menor hijo de Louis Prevost y Mildred Martínez.
"¡Gracias a todos! ¡Gracias y que tengan un buen domingo!", exclamó el Papa con voz emotiva, antes de saludar largamente desde la ventana del Palacio Apostólico a la multitud entusiasta que lo vitoreaba.