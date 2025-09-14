La Exaltación de la Santa Cruz: León XIV explica el significado de esta solemnidad

Jesús "utilizó uno de los instrumentos de muerte más crueles que el hombre haya inventado jamás: la cruz", dijo el papa León XIV durante el Ángelus del 14 de septiembre de 2025, día de su 70.º cumpleaños. Destacó el "inmenso amor" que los católicos celebran este domingo, festividad de la exaltación de la santa cruz.
Los orígenes de la Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz se remontan al siglo IV, cuando santa Elena, madre del emperador Constantino, descubrió fragmentos de la cruz en la que Jesús murió en Jerusalén. Estos fueron depositados en la nueva Basílica del Santo Sepulcro. Robada por los persas en el siglo VI, la preciosa reliquia fue finalmente recuperada por el emperador Heraclio en el año 630 y llevada solemnemente de vuelta a Constantinopla y posteriormente a Jerusalén.
Recordando esta antigua historia, León XIV enfatizó su relevancia hoy al comentar el Evangelio del día, que relata la visita de Nicodemo a Jesús. Durante este encuentro nocturno, Cristo declara: "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna".
En aquel momento, Nicodemo "no comprendió del todo las palabras", explicó el papa. Pero captó su significado cuando ayudó a enterrar a Jesús tras su crucifixión: "Dios, para redimir a los hombres, se hizo hombre y murió en la cruz".
"Dios nos ha salvado revelándose a nosotros, ofreciéndose como nuestro compañero, nuestro maestro, nuestro médico, nuestro amigo, hasta convertirse para nosotros en el Pan partido en la Eucaristía", afirmó León XIV.
"Su caridad es mayor que nuestro pecado"
Añadió: "Para realizar esta obra, utilizó uno de los instrumentos de muerte más crueles que el hombre haya inventado jamás: la cruz".
Por lo tanto, los cristianos exaltan la cruz para celebrar "el inmenso amor con el que Dios, abrazándola para nuestra salvación, la transformó de medio de muerte en instrumento de vida", declaró el pontífice. La cruz, por tanto, enseña que "nada puede separarnos" de Cristo y que "su caridad es mayor que nuestro pecado".