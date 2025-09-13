Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Cómo tomar los comentarios de los demás de manera positiva?

Fátima Navarro - publicado el 13/09/25
Tomarse las cosas con humor no es debilidad, es inteligencia emocional. Te compartimos algunos consejos sobre cómo tomar comentarios de los demás de una manera positiva

En un mundo donde las palabras vuelan, y las críticas abundan, aprender a usar el humor como escudo es una verdadera fortaleza. No se trata de ignorar todo, sino de discernir lo que merece tu atención y lo que merece solo una sonrisa y un buen chiste.

A veces, lo más saludable que puedes hacer con un mal comentario es desarmarlo con humor y transformarlo en algo que te haga reír en lugar de herirte; porque al final, no siempre puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo te afecta.

Aquí van 3 consejos prácticos y con chispa para transformar los comentarios ajenos en combustible para tu buen humor, y de paso, conservar la paz mental.

