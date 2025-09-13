Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

José de Arimatea, el patrón adecuado para personas en duelo

Burial of Jesus

Renata Sedmakova | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 13/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En medio de una tragedia, san José de Arimatea es un santo intercesor para todos aquellos que están en duelo porque tienen que enterrar a sus seres queridos

Tras la muerte de Jesús, no se sabía con certeza dónde sería enterrado su cuerpo, ya que se le consideraba un criminal. Normalmente, las personas rechazadas por la sociedad eran sepultadas en fosas comunes. Sin embargo, José de Arimatea no quería que ese fuera el caso de su amado Maestro. Lo amaba y quería que fuera enterrado en un lugar mucho más adecuado:

"Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Así que vino y se llevó el cuerpo.

También Nicodemo, que al principio había acudido a él de noche, vino trayendo una mezcla de mirra y áloe, de unos cien pesos. 

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, según la costumbre funeraria de los judíos.

En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido depositado.

Por ser el día de la Preparación de los judíos, y estar el sepulcro cerca, depositaron allí a Jesús".

Se trataba de un simple acto de caridad, una forma en que san José de Arimatea podía expresar su amor en un momento de duelo.

(VIDEO) Los duelos que llevaron a la santidad a san Juan Pablo ll
Te puede interesar :(VIDEO) Los duelos que llevaron a la santidad a san Juan Pablo ll

Intercesor de los que están de duelo

Aunque normalmente lo invocan los directores de funerarias o los trabajadores de cementerios, san José de Arimatea también puede ser un poderoso intercesor para todos aquellos que están de duelo por un ser querido.

Él experimentó el dolor de la pérdida y no pudo quedarse de brazos cruzados mientras su amigo era enterrado en una tumba sin nombre.

El Martirologio Romano detalla lo siguiente sobre él:

"En Jerusalén, conmemoración de los santos José de Arimatea y Nicodemo, que recogieron el cuerpo de Jesús bajo la cruz, lo envolvieron en un sudario y lo depositaron en el sepulcro. José, noble decurión y discípulo del Señor, esperaba el reino de Dios".

La buena noticia es que san José solo tuvo que esperar unos días para ver resucitar a su amigo. Aunque en esta vida tengamos que esperar pacientemente para volver a ver a nuestros seres queridos, José de Arimatea nos recuerda que debemos llorar su pérdida, pero tener esperanza en la resurrección de Jesucristo.

Un día, todas nuestras lágrimas serán enjugadas y podremos experimentar la alegría del reencuentro.

Oración para tener la paciencia de san Juan Crisóstomo
Te puede interesar :Oración para tener la paciencia de san Juan Crisóstomo
¿Es superstición el uso del agua bendita?
Te puede interesar :¿Es superstición el uso del agua bendita?
Cómo identificar si una revelación privada es verdadera
Te puede interesar :Cómo identificar si una revelación privada es verdadera
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
duelomuertepatrono
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día