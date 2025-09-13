Aleteia
Escuchar con el corazón: la más pura forma de amar

escuchar con el corazón

Guillermo Dellamary - publicado el 13/09/25
Escuchar… parece tan simple y, sin embargo, es uno de los actos más profundos de la vida. Aunque no siempre es fácil, al escuchar con el corazón estamos amando

Escuchar de verdad es mucho más que dejar sonar palabras en nuestros oídos: es abrir el corazón entero a quien nos habla, recibirlo con todos sus matices, con sus emociones ocultas y sus silencios que gritan más que cualquier frase. 

Porque cada ser humano es un río que fluye, y en sus aguas hay palabras, sí, pero también hay sentimientos, intenciones, heridas, esperanzas, preguntas que no se atreven a nacer y clamores que esperan ser acogidos.

Escuchar genuinamente

Peut-on parler de sa vie de couple à ses amis ?
La escucha genuina es un puente invisible. No une únicamente sonidos: une almas. Cuando logramos atender a alguien más allá de lo que dice, descubrimos el verdadero sentido de su mensaje. 

Porque no es lo mismo repetir lo que escuchamos que comprender lo que se nos confía. Y comprender no significa necesariamente estar de acuerdo. Podemos comprender la ira de un amigo sin justificar su estallido. La comprensión abre la puerta al diálogo, mientras que la invalidación la cierra con un portazo.

Escuchar atentamente y sin interrumpir

El silencio es el tiempo fértil donde germinan las verdades más hondas. No hay que llenarlo con prisa, con consejos que nos hacen sentir sabios, ni con anécdotas propias que desvían la atención. El silencio es un regalo de confianza: "aquí estoy, sigo contigo, incluso sin palabras".

Escuchar también requiere autenticidad. No sirve fingir una sonrisa ni aparentar interés mientras nuestra mente divaga en otra parte. El alma humana detecta la falsedad con una precisión sorprendente. 

Por eso, la mejor manera de escuchar es siendo honestos. Porque escuchar no es solo oír: es entregarnos al instante con toda la atención y toda la transparencia posible.

Escuchar es amar

En el fondo, escuchar es un ejercicio muy sensible. Es ponerme a tu disposición, ofrecerte un refugio donde no te juzgo ni te interrumpo, donde tus emociones pueden manifestarse sin miedo. 

Es un acto de amor, porque solo ama quien se arriesga a recibir al otro tal cual es, sin filtros ni moldes. Y es también un acto de fortaleza, porque se necesita entereza para sostener lo que el otro deposita en nosotros: su dolor, su rabia, sus dudas, sus sueños.

Escuchar con todo el corazón abre la ventana de la comprensión. En cada conversación verdadera hay un brote de sanación, una semilla de reconciliación con nosotros mismos y con la vida.

Centra tu atención al escuchar

La próxima vez que alguien se acerque a ti con su palabra temblorosa o con su voz enfurecida, atrévete a escuchar con el corazón. No solo con tus oídos, sino con tu mirada, con tu silencio atento, con tu paciencia, con tu alma entera. 

Porque escuchar es más que una habilidad: es una postura de tu ser. Es abrazar al otro es sostenerlo sin cadenas, y acompañarlo sin imponer un destino.

La vida nos está pidiendo urgentemente este tipo de escucha. En medio de un mundo saturado de ruido, de gritos, de opiniones que se lanzan como piedras, lo más revolucionario que podemos hacer es escuchar de verdad.

