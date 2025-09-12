¿Qué hay previsto para el 70 cumpleaños de León XIV?

En su primer cumpleaños como Papa, León XIV soplará la vela de su 70 cumpleaños el domingo 14 de septiembre. Con tradiciones peruanas, homenajes de todo el mundo y una apretada agenda jubilar, el día promete ser festivo y espiritual

El domingo 14 de septiembre es festivo en el Vaticano. La constitución de este pequeño Estado estipula que el cumpleaños del pontífice no debe trabajarse.

Para su primer cumpleaños como Papa, León XIV no ha anunciado ningún evento en particular, y los festejos se desvelarán probablemente en el último momento, como solía ocurrir en tiempos de Francisco. Es posible que comiencen la víspera, con un gran concierto en la plaza de San Pedro, en el que podría hacer acto de presencia, según una fuente vaticana.

La agenda del Papa para el domingo incluye un gran acto jubilar al final del día, durante el cual honrará a cerca de 7 mil mártires cristianos del siglo XXI. El Papa presidirá una oración ecuménica con numerosos representantes de otras confesiones cristianas, que seguramente le desearán un feliz cumpleaños.

Los fieles también tendrán ocasión de felicitar al Papa a mediodía, durante el rezo del Ángelus mariano, recitado en la plaza de San Pedro. El medio estadounidense Crux informa de que la numerosa comunidad peruana residente en la Ciudad Eterna tiene previsto sorprenderle rindiendo homenaje al "Jesús Nazareno Cautivo".

Esta devoción popular está vinculada al pueblo de Monsefú, en la diócesis de Chiclayo, de la que el Papa fue obispo entre 2015 y 2023. El culto se relaciona con una estatua de Jesús, representado ensangrentado y encarcelado. Se honra cada 14 de septiembre, fecha del cumpleaños de León XIV.

Durante sus años en Perú, Mons. Prevost adquirió la costumbre de ir todos los años a Monsefú para celebrar Misa el día de su cumpleaños. Para recordarlo, más de 2 mil peruanos residentes en Roma irán a la plaza de San Pedro en procesión detrás de una pequeña imagen de la estatua.

La revista Familia Cristiana ha lanzado una campaña para recaudar fondos con motivo del cumpleaños de León XIV, cuyos beneficios se destinarán al dispensario de Santa Marta en el Vaticano, una pequeña organización que ayuda a familias con dificultades.

Oraciones y deep dish

Es probable que los regalos vengan del extranjero: en Estados Unidos, las diócesis se han unido para ofrecer a su Papa nacional un "ramo de oraciones". La iniciativa se llama "Pizza y oración", y hace referencia a la pasión del Pontífice por la pizza, no la napolitana ni la romana, sino la "deep dish", como se sirve en su Chicago natal. Se invita a todos los cristianos a ofrecer una novena, un rosario o incluso una Misa por el Papa, y a comunicarlo a la web católica estadounidense OSV, que hará llegar el ramo de oraciones al pontífice.

En Chicago, el hermano del Papa, John Prevost, ha anunciado que enviará a su hermano una foto suya delante de un cartel de "Feliz cumpleaños". Para ello, tiene previsto comer una pizza "Papa-roni" en un restaurante que en su día frecuentó Robert Francis Prevost, Aurelio's Pizza, un fino restaurante de los suburbios del sur de Chicago. Y en Dolton, su barrio natal, se celebrará una pequeña fiesta en honor del Pontífice, cuya casa de la infancia ha sido recientemente comprada por el ayuntamiento para convertirla en museo.