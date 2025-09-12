Oración para tener la paciencia de san Juan Crisóstomo

San Juan Crisóstomo es conocido como uno de los grandes Doctores de la Iglesia y escribió extensamente sobre todos los aspectos de la vida espiritual.
Su propia vida estuvo llena de muchas pruebas, incluido un exilio final antes de su muerte. A pesar de todo, Crisóstomo mantuvo su paciencia y sacó fuerza espiritual de sus pruebas.
Aquí está la oración colecta de su fiesta, pidiendo a Dios que nos inspire con su "paciencia invencible".
Oración
"Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan,
que quisiste que el obispo san Juan Crisóstomo
fuera ilustre por su maravillosa elocuencia y su experiencia del sufrimiento,
concédenos, te suplicamos, que, instruidos por sus enseñanzas,
seamos fortalecidos por el ejemplo de su paciencia invencible.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
Dios, por los siglos de los siglos".