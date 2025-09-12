Concierto, drones, estrellas: un espectáculo en la Plaza de San Pedro el sábado

El 13 de septiembre de 2025, a partir de las 21:00 h, se celebrará en la Plaza de San Pedro de Roma un gran concierto titulado "Gracia para el Mundo", en el marco del Jubileo y Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana 2025. Transmitido por Disney, codirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, y con el apoyo del Vaticano, contará con un elenco estelar y concluirá con un espectáculo de drones organizado por el hermano de Elon Musk.

Como parte del programa de la tercera edición del Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana, evento organizado por la Fundación Fratelli Tutti, la Plaza de san Pedro se convertirá en el escenario de un gran concierto

Del 12 al 13 de septiembre se celebrará en Roma la tercera edición del Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana, evento organizado por la Fundación Fratelli Tutti. Esta estructura, fundada en 2021, está directamente vinculada a la Basílica de San Pedro y presidida por su arcipreste, el cardenal Mauro Gambetti. Inspirada en la encíclica homónima, su misión es promover la fraternidad y la amistad social a través del turismo y eventos culturales.

El programa de este año incluye una serie de conferencias en diversos lugares de Roma, centradas en la educación, las finanzas y la inteligencia artificial. Entre las ponentes se encuentran Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, de Mozambique, y Maria Ressa, periodista filipina y Premio Nobel de la Paz 2021. Se unirán a otros numerosos premios Nobel en una "asamblea humana" organizada por el Ayuntamiento de Roma en el Capitolio la mañana del 13 de septiembre.

El evento concluirá con un gran concierto en la Plaza de San Pedro, para el cual se han invertido considerables recursos. Está coproducido por Pharrell Williams, el cantante estadounidense conocido mundialmente por su éxito "Happy", y el tenor italiano Andrea Bocelli, y retransmitido internacionalmente por Disney a través de su plataforma Disney+.

El evento cuenta con el apoyo financiero de la empresaria y filántropa hongkonesa Solina Chau, la actriz irlandesa Roma Downey, conocida por su interpretación de María en la película de 2014 El hijo de Dios, y el hermano de Elon Musk, Kimbal Musk, cuya empresa Nova Sky Stories organizará un gran espectáculo de drones al final del concierto.

El Papa podría hacer acto de presencia

Este espectáculo de luz y sonido, abierto al público de forma gratuita, contará con 3500 drones y se inspirará en la estética de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Disney, que produjo "Una conversación con el Papa" en 2023 —un documental en el que el Papa habló con jóvenes—, se complace en transmitir un "evento cultural y espiritual sin precedentes".

El concierto fue organizado por Adam Blackstone, veterano de la industria musical, quien ha colaborado con Eminem y Justin Timberlake. El cartel incluye a numerosas estrellas de todos los continentes. Entre ellos se encuentran también artistas de renombre mundial como la diva franco-beninesa Angélique Kidjo, el estadounidense John Legend y la colombiana Karol G.