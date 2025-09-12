Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Concierto, drones, estrellas: un espectáculo en la Plaza de San Pedro el sábado

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv--st.-peter's-square-angelus-prayer

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 12/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Como parte del programa de la tercera edición del Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana, evento organizado por la Fundación Fratelli Tutti, la Plaza de san Pedro se convertirá en el escenario de un gran concierto

El 13 de septiembre de 2025, a partir de las 21:00 h, se celebrará en la Plaza de San Pedro de Roma un gran concierto titulado "Gracia para el Mundo", en el marco del Jubileo y Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana 2025. Transmitido por Disney, codirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, y con el apoyo del Vaticano, contará con un elenco estelar y concluirá con un espectáculo de drones organizado por el hermano de Elon Musk.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
conciertojubileosanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día