separateurCreated with Sketch.

Beneficios de que tus hijos jueguen sin pantallas

Nño jugando

PeopleImages | Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 12/09/25
¿Está el juego digital desplazando al juego físico y tradicional? Esto es lo que dicen los expertos y cómo retornar a los juegos con creatividad

Entre pantallas y juegos de realidad virtual hacen difícil que un niño vuelva a jugar en un parque con amigos o con juguetes tradicionales que a muchos durante su infancia hizo felices y pasar una de las mejores experiencias. ¡Haz que tus hijos tenga una etapa divertida!

El auge de la tecnología en México ha incrementado el acceso a Internet y a dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes (81%) y tabletas (57%), especialmente entre niños de 3 a 12 años. Para el año 2024 el 54% de los niños dijo jugar videojuegos.

Seguramente, recuerdas salir al parque a jugar o bien ir a la casa de alguna amiga a jugar con muñecas y combinar accesorios con buenos outfits, así como también dejar volar la imaginación con juegos recreativos, ¿A dónde han ido todos esos juegos? 

¿Por qué tus hijos deberían probar jugar con juguetes?

juguetes-tradicionales
New Africa | Shutterstock

Regresar a los juguetes tradicionales puede traer múltiples beneficios para el desarrollo infantil, tanto emocional como cognitivo y social. Al día de hoy son muchos los beneficios que podemos seguir encontrando en los juguetes tradicionales, así como también los juegos de mesa o bien los juegos recreativos. 

¿Quién no recuerda la adrenalina al correr para impedir que te "encantaran", o llegar y gritar "un dos tres por mí"? De la misma manera en la que en alguna reunión alguien grita con entusiasmo: "Basta" o "UNO". 

Jugar es aprender y desarrollarse

La UNICEF, hizo hincapié en que "jugar es explorar. Es aprender sobre el mundo, sobre uno mismo, sobre el otro y sobre la vida. Lejos de ser tan solo un pasatiempo, el juego es una actividad fundamental para el desarrollo de las personas".  

A diferencia de los videojuegos o juguetes electrónicos, estos aportan numerosos beneficios tanto cognitivos como físicos y sociales.

1Creatividad y capacidad de imaginar

Los juegos para armar con bloques son el juguete perfecto para que los niños pongan a prueba sus habilidades para pensar y crear algo increíble con tan solo unos cuantos bloques. 

2Resolución de problemas

Cuando le das a tu hijo un rompecabezas, estás promoviendo su capacidad para aprender a resolver problemas y también a trabajar en su paciencia.

En la actualidad, los niños son cada vez más intolerantes, por ello invitarlo a jugar juegos de mesa, le ayudará a tener un mejor estímulo cerebral.

3Tener interacciones reales con otros niños

Aunque los videojuegos han logrado conectar a los niños, mediante la pantalla, no es lo mismo jugar con ellos presencialmente. Al poner en práctica juegos al aire libre como las "traes", fútbol, entre muchos más, logrará que aprendan que en la vida hay turnos, cooperación o competencia sana. 

4Motricidad física

Dzieci z Bullerbyn a pokolenie Alfa
Nina Buday / Shutterstock

Actividades como armar, lanzar, correr, pintar, encajar piezas, etc. Son el tipo de juegos que ayudarán a que tu hijo tenga mejor equilibrio, desarrollando su motricidad. 

5Adíos sedentarismo

Los niveles de obesidad en México en niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de cada 32. Dejando al país en los primeros países con obesidad infantil. 

¿Qué puedes hacer como padre?

La clave para todos los padres hoy es, volver a lo básico, a los juegos tradicionales, incluso pueden incorporar juegos típicos mexicanos o dependiendo el país de donde vengan.

En un mundo acelerado y digital, vale totalmente la pena ofrecerles a los hijos una infancia que puedan vivir y recordar con alegría, libre de pantallas. En un futuro te lo agradecerán. 

Permite que tus hijos exploren, se ensucien y que puedan crear buenos recuerdos con otros niños. Recuerda lo que dijo Jean Piaget, "jugar es el trabajo de los niños".

