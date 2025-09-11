La Sagrada Escritura es una de las formas más profundas y directas en las que Dios se comunica con nosotros. En ella encontramos orientación, consuelo y verdad para nuestra vida diaria. Este mes dedicado a la Biblia es una oportunidad propicia para reencontrarnos con la Palabra de Dios y permitir que ilumine nuestro camino. Si bien puede parecer desafiante al inicio, no se trata de comprenderlo todo de inmediato, sino de disponerse con humildad y apertura.
Te invitamos a hacer una pausa, abrir tu corazón y descubrir que Dios quiere tener una conversación contigo. No necesitas ser experto ni entenderlo todo de inmediato solo dar el primer paso. Aquí te compartimos tres pasos sencillos para comenzar a escuchar a Dios a través de Su Palabra.