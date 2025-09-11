Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

El derribo de los santos de su iglesia marcó su vocación

Joan Ferrès

Courtesy of Ferrès Massó

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 11/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Joan Ferrès quedó impactado por el destrozo de tres esculturas religiosas y trabajó toda su vida para que volvieran a su lugar

Joan Ferrès era un monaguillo de 11 años cuando, en medio de la agitación de la guerra civil española, presenció la destrucción de las esculturas religiosas de su iglesia de Olot.

Joan Ferrès
Joan Ferrès de niño

El derribo de las figuras de piedra de los tres santos que custodiaban la fachada del templo y su ruptura en varios pedazos al caer al suelo quedaron profundamente grabados en su retina.

Joan tuvo que interrumpir su servicio a la Iglesia y sus cantos en el coro parroquial. Hoy su hijo Josep relata a Aleteia que el sacerdote que lo dirigía fue asesinado.

Pero ese niño rebosaba arte por todos los poros y no dejó de dibujar en sus cuadernos y de soñar figuras y formas.

Famoso escultor

Con el tiempo se formó como escultor y trabajó para algunos de los famosos talleres de imaginería religiosa de Olot.

Se hizo un nombre en la escultura artística y le encargaron obras para espacios públicos y privados de varias ciudades.

Joan Ferrès
Monumento de Joan a sor Ángela de la Cruz que se encuentra en Estepa

Pero Joan nunca olvidó a los tres santos que de pequeño vio sacar de su lugar en la iglesia: san Esteban, san Valetín y santa Sabina.

Una llamada

Su hornacinas vacías durante décadas le llamaban a volver a esculpir de nuevo sus figuras.

Y tuvo la inspiración de colocarlas en el lugar que les correspondía. Así se lo propuso al párroco, a quien le pareció bien la idea.

El ya experimentado escultor realizó un modelo de las tres figuras y donó su trabajo a su ciudad de Olot.

5 de las más hermosas esculturas católicas de todos los tiempos
Te puede interesar :5 de las más hermosas esculturas católicas de todos los tiempos

Largo proceso

Pero devolver las esculturas a su lugar costaba mucho dinero y en aquel momento la parroquia tenía otras necesidades más urgentes.

Primero fue necesario arreglar el tejado de la iglesia. Después reforzar la fachada, realizada con una piedra que se deshace fácilmente.

Finalmente llegó la hora soñada por Joan de devolver a los tres santos a su lugar.

Se realizó una colecta y una comisión parroquial decidió que además de Joan participaran otros dos escultores de Olot.

Sin embargo, el proceso se alargaba y Joan repetía: “No los veré nunca puestos”.

Misión cumplida

Joan Ferrès
Courtesy of Paloma Martin

De hecho, el año 2020, con 96 años, Joan falleció sin llegar a ver lo que en los años siguientes sí se produjo: la vuelta de las tres figuras de los santos a sus huecos en la fachada de la iglesia.

A pesar de todo, aquel monaguillo tan afectado por el derribo de los santos que trabajó incansablemente por su restitución, mantuvo la fe.

Y hoy desde el cielo sentirá la satisfacción de ver las figuras en su lugar, y la unión eterna a esos tres santos que le acompañaron toda su vida.

El secreto espiritual detrás de la famosa escultura de Carlo Acutis
Te puede interesar :El secreto espiritual detrás de la famosa escultura de Carlo Acutis
(VIDEO) Una nueva escultura en el Camino de Santiago
Te puede interesar :(VIDEO) Una nueva escultura en el Camino de Santiago
&#8220;Desde la perspectiva de Dios&#8221;. Entrevista con un fotógrafo de aviones
Te puede interesar :“Desde la perspectiva de Dios”. Entrevista con un fotógrafo de aviones

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
arteesculturatestimonio
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día