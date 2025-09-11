Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Días de las fiestas de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

CARLO-ACUTIS-PIER-GIORGIO-FRASSATI-MONTAGE-ALETEIA

Montage Aleteia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Valdemar de Vaux - publicado el 11/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La canonización implica que toda la Iglesia celebre un culto a los nuevos santos. Pero, ¿cuándo se celebrará en la liturgia a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati?

Numerosos fieles católicos de todo el mundo ya rezan a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Estos dos jóvenes, beatificados en 1990 y 2020, fueron rápidamente adoptados porque demuestran que seguir a Cristo, a pesar de las pruebas, no depende de la edad: el primero murió a los 24 años de poliomielitis, mientras que el segundo sucumbió a una leucemia con solo 15 años.

La devoción popular los adoptó antes de ser canonizados y a partir del 7 de septiembre, fecha en que fueron elevados a la gloria de los altares, se podrá celebrar la misa en su memoria en toda la Iglesia… pero ¿en qué días del año?

Celebrados el día de su «nacimiento en el cielo»

Como suele ocurrir, el "hombre de las Bienaventuranzas" —término acuñado por Juan Pablo II para referirse a Frassati— y el "ciberapóstol" —apodo dado a Acutis— serán honrados el día de su muerte: el 4 de julio para el primero, fallecido en esa fecha en 1925; el 12 de octubre para el segundo, fallecido en 2006. Este día, comúnmente llamado "nacimiento en el Cielo", a veces puede descartarse en favor de una fecha más simbólica o aplazarse porque una fiesta importante impediría celebrar al nuevo canonizado.

No es el caso ni para el que estuvo cerca de los necesitados, ni para el promotor del culto eucarístico. Sin embargo, su inscripción en el martirologio, la lista de todos los santos y beatos que la Iglesia honra, no coincide con la inscripción en el calendario litúrgico romano general, que define a aquellos cuya devoción es más extendida, pero cuyo culto no es obligatorio (memoria facultativa), y al centenar de santos a los que la Iglesia universal rinde un culto obligatorio.

¡No están solos!

Sin embargo, esta inscripción podría producirse si el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos así lo decretara, acompañando su decisión con los textos oficiales de la misa propia.

El 4 de julio, Pier Giorgio Frassati estará acompañado por dieciséis hermanos y hermanas beatificados o canonizados, empezando por Isabel de Portugal, inscrita en el calendario general (memoria facultativa). El 12 de octubre, Carlo Acutis será el decimotercero, sin que ninguno de ellos figure en el calendario general.

En cualquier caso, todos podrán recordar esos días, y todos los demás, que su muerte fue una entrada en la Vida llena de buen humor para el adolescente a pesar de su enfermedad, y la ocasión de una reunión heterogénea y alegre de pobres y piamonteses influyentes para Pier Giorgio. Como un anticipo de la vida eterna…

(VIDEO) Haz estas 3 cosas para leer la palabra de Dios
Te puede interesar :(VIDEO) Haz estas 3 cosas para leer la palabra de Dios
¿Cuál es la diferencia entre Teología y filosofía religiosa?
Te puede interesar :¿Cuál es la diferencia entre Teología y filosofía religiosa?
Encuesta: ¿en qué creen quienes no profesan ninguna religión?
Te puede interesar :Encuesta: ¿en qué creen quienes no profesan ninguna religión?
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
canonizacionfiestasantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día