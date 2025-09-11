Días de las fiestas de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

La canonización implica que toda la Iglesia celebre un culto a los nuevos santos. Pero, ¿cuándo se celebrará en la liturgia a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati?

Numerosos fieles católicos de todo el mundo ya rezan a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Estos dos jóvenes, beatificados en 1990 y 2020, fueron rápidamente adoptados porque demuestran que seguir a Cristo, a pesar de las pruebas, no depende de la edad: el primero murió a los 24 años de poliomielitis, mientras que el segundo sucumbió a una leucemia con solo 15 años.

La devoción popular los adoptó antes de ser canonizados y a partir del 7 de septiembre, fecha en que fueron elevados a la gloria de los altares, se podrá celebrar la misa en su memoria en toda la Iglesia… pero ¿en qué días del año?

Celebrados el día de su «nacimiento en el cielo»

Como suele ocurrir, el "hombre de las Bienaventuranzas" —término acuñado por Juan Pablo II para referirse a Frassati— y el "ciberapóstol" —apodo dado a Acutis— serán honrados el día de su muerte: el 4 de julio para el primero, fallecido en esa fecha en 1925; el 12 de octubre para el segundo, fallecido en 2006. Este día, comúnmente llamado "nacimiento en el Cielo", a veces puede descartarse en favor de una fecha más simbólica o aplazarse porque una fiesta importante impediría celebrar al nuevo canonizado.

No es el caso ni para el que estuvo cerca de los necesitados, ni para el promotor del culto eucarístico. Sin embargo, su inscripción en el martirologio, la lista de todos los santos y beatos que la Iglesia honra, no coincide con la inscripción en el calendario litúrgico romano general, que define a aquellos cuya devoción es más extendida, pero cuyo culto no es obligatorio (memoria facultativa), y al centenar de santos a los que la Iglesia universal rinde un culto obligatorio.

¡No están solos!

Sin embargo, esta inscripción podría producirse si el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos así lo decretara, acompañando su decisión con los textos oficiales de la misa propia.

El 4 de julio, Pier Giorgio Frassati estará acompañado por dieciséis hermanos y hermanas beatificados o canonizados, empezando por Isabel de Portugal, inscrita en el calendario general (memoria facultativa). El 12 de octubre, Carlo Acutis será el decimotercero, sin que ninguno de ellos figure en el calendario general.