Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Cuál es la diferencia entre Teología y filosofía religiosa?

Teología, filosofía religiosa, Dios

Zoteva

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 11/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Para quienes no somos especialistas, los términos "Teología" y "filosofía religiosa" pueden parecer sinónimos, sin embargo, ambas son muy diferentes...

Para un cristiano común, toparse con términos como "Teología" y "filosofía religiosa" podría provocarle una confusión si le pidieran que explique cada uno. Porque para el neófito tienen apariencia de sinónimos.

Filosofía religiosa

De acuerdo con la Enciclopedia Católica, la definición etimológica de filosofía es "amor por la sabiduría". Ciertamente, encontramos en la historia muchos filósofos que han pretendido dar respuesta a las preguntas que todo ser humano se ha hecho: ¿quién soy, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, etc.

Los intentos de los hombres para encontrar una solución general aceptada por todos fueron muchos, y con el pasar de los siglos, la filosofía y la religión se mezclaron.

La Enciclopedia menciona que en el siglo IX, Juan Escoto Eriúgena, "la mente más notable de este primer período", escribe que "la verdadera religión es verdadera filosofía y, a la inversa, la verdadera filosofía es verdadera religión”.

Sin embargo, en la Edad Media, Filosofía y religión se convierten en dos ciencias diferentes, de acuerdo con la Enciclopedia:

"...la teología escolástica o el estudio del dogma, basado fundamentalmente en la Sagrada Escritura y la filosofía escolástica, basada en la investigación puramente racional". 

Teología

En cuanto a la Teología, encontramos que:

"...es ciencia. La razón del creyente, iluminada por la fe, trata de comprender mejor los misterios revelados por Dios y exponerlos de manera sistemática y ordenada, basándose en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia (Ed. Universidad de Navarra)".

Aquí encontramos la cuestión que las diferencia y que es la más importante: la revelación.

Leemos en el número 30 del Directorio General para la Catequesis , que cita la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde se ha descrito a la Revelación como:

"...el acto por el cual Dios se manifiesta personalmente a los hombres. Dios se muestra, en efecto, como quien quiere comunicarse a Sí mismo, haciendo a la persona humana partícipe de su naturaleza divina. Es así como realiza su designio de amor".

Por lo tanto, podemos concluir que la filosofía religiosa se enfoca en la idea personal que el hombre tiene de Dios. Y en la Teología es Dios mismo el que se da a conocer al hombre, por amor.

Teología del hogar: su belleza hace que cada día sea mejor
Te puede interesar :Teología del hogar: su belleza hace que cada día sea mejor
El grito puede ser &#8220;la forma extrema de la oración&#8221;, explica León XIV
Te puede interesar :El grito puede ser “la forma extrema de la oración”, explica León XIV
Encuesta: ¿en qué creen quienes no profesan ninguna religión?
Te puede interesar :Encuesta: ¿en qué creen quienes no profesan ninguna religión?
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
diosfilosofíareligiónteologia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Top 10
See More
Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día