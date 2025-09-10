León XIV se reúne con 200 obispos recién nombrados

León XIV recibió en audiencia a cerca de 200 nuevos obispos recientemente nombrados que participaban en una formación en Roma, el 11 de septiembre de 2025. Al inicio de esta mañana de intercambios, definió la misión del obispo como "el servicio" y, siguiendo los pasos del papa Francisco, predicó la cercanía con el pueblo ante la "crisis de fe" y los "desafíos éticos".

Desde el 3 de septiembre, 192 jóvenes obispos (apodados "baby bishops") participan en diversos cursos organizados, como cada año, por los dicasterios para los Obispos, para las Iglesias Orientales y para la Evangelización. Entre ellos, 78 obispos proceden de territorios de misión y 114 de países de tradición católica. Ambos grupos participan en actividades comunes, una novedad que introdujo el cardenal Robert Francis Prevost cuando era prefecto del dicasterio para los Obispos.

Improvisando algunas palabras en inglés al comienzo del encuentro, León XIV anunció a los participantes que después de su discurso habría un tiempo para el intercambio libre. "Estaré encantado de escuchar a tantas personas como sea posible, y será una oportunidad para que ustedes hagan preguntas y podamos conocernos mutuamente", declaró, al tiempo que reconoció que "hay 200 obispos y solo un papa, y que el tiempo es limitado".

En su discurso preparado, el pontífice peruano-estadounidense insistió en el espíritu de servicio y la cercanía con los fieles. "El servicio no es una característica externa ni una forma de ejercer el cargo", insistió, al inscribir esta dimensión en la "identidad" del obispo. Del mismo modo, la cercanía con los fieles "no es una estrategia oportunista, sino nuestra condición esencial", afirmó.

"¿Por qué me elegiste a mí?"

"Algunos de ustedes quizá se sigan preguntando: “¿Por qué me han elegido?”. Al menos yo me lo pregunto", añadió el papa elegido el pasado 8 de mayo, provocando las risas del público. Advirtió a sus oyentes contra "cierta frenética sed de grandeza" y les invitó a meditar sobre las palabras de su predecesor Francisco, asegurando que "la única autoridad que tenemos es el servicio, un servicio humilde".

A lo largo de su texto, el jefe de la Iglesia católica repasó el contexto actual de la misión de los obispos en el mundo, que se enfrentan a una "crisis de la fe y de su transmisión" y a "dificultades relacionadas con la pertenencia y la práctica eclesial". También citó "el drama de la guerra y la violencia, el sufrimiento de los pobres, […] los retos éticos que nos interpelan sobre el valor de la vida y la libertad".

"Al mismo tiempo, personas que parecen alejadas de la fe vuelven a menudo a llamar a las puertas de la Iglesia", subrayó también el pontífice. El aumento del número de catecúmenos —personas que deciden convertirse al catolicismo— es un fenómeno que se observa especialmente en Francia. Más de 10 000 adultos y más de 7400 adolescentes recibirán el bautismo en 2025, lo que supone una cifra récord. El Papa recibió a 600 de ellos el pasado mes de julio.

Este jueves, León XIV expresó su preocupación por el hecho de que la "nueva búsqueda de espiritualidad" que se observa en la sociedad "a veces no encuentra el lenguaje ni las formas adecuadas en las propuestas pastorales habituales". León XIV animó a los nuevos obispos a ser "pastores atentos y solícitos" y a compartir "las preguntas, las angustias y las esperanzas del pueblo".