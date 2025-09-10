León XIV expresa su compasión por los niños de Ucrania y Gaza

En un contexto de agravamiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Europa, el Papa León XIV invitó a rezar por los niños víctimas de las guerras, al final de la audiencia general del 10 de septiembre de 2025, celebrada en la Plaza de San Pedro.
En su saludo a los peregrinos polacos, el Papa mencionó la celebración el 10 de septiembre del "Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la guerra, que conmemora simbólicamente su sufrimiento y su contribución a la reconstrucción de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial".
"Recuerden también en sus oraciones y en sus proyectos humanitarios a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo devastadas por la guerra", dijo el Papa. "Los encomiendo a ustedes y a sus hijos a la protección de María, Reina de la Paz, y los bendigo de todo corazón", añadió.
El llamamiento del Papa se produjo en medio de crecientes tensiones geopolíticas tanto en Oriente Medio como en Europa Central. En el frente de Gaza, la escasa esperanza de negociación parece haberse desvanecido con el ataque israelí contra los líderes de Hamás reunidos en Catar el 9 de septiembre. Israel nunca antes había llevado a cabo un ataque contra el emirato, que se presentó como mediador entre las partes en conflicto.
En otras partes de Europa Central, Polonia experimentó anoche su alerta más grave desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, con varias violaciones de su espacio aéreo por parte de drones rusos que fueron derribados por el ejército polaco con la ayuda de cazas holandeses. Algunos aeropuertos polacos, incluido el de Varsovia, estuvieron cerrados temporalmente antes de reabrir esta mañana.
Este es el incidente más grave ocurrido en el espacio aéreo de la Unión Europea. El gobierno polaco ha solicitado la activación del Artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre los países miembros de la OTAN en caso de ataque.
A pesar de este contexto, a diferencia de su práctica habitual, el Papa León XIV no hizo un llamamiento general a la paz en su saludo a los italianos al final de la audiencia general de hoy. El día anterior, al salir de su residencia en Castel Gandolfo, donde había pasado un día de descanso, habló sobre el ataque israelí, expresando su preocupación por una situación verdaderamente grave.