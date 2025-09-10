Encuesta: ¿en qué creen quienes no profesan ninguna religión?

Muchos de los "no creyentes" no son materialistas comprometidos; muchos creyentes tienen preguntas. Entre ellos hay un amplio campo de búsqueda sincera

Un nuevo informe del Pew Research Center revela que muchos adultos que afirman no tener ninguna religión, no obstante, mantienen creencias espirituales, aunque normalmente en tasas más bajas que los que se identifican con un credo.

Publicado el 4 de septiembre de 2025, el estudio encuesta a adultos sin afiliación religiosa (llamados "nones" en este artículo de investigación) en 22 países y traza un panorama sorprendentemente diverso de creencias y prácticas. El informe es de Jonathan Evans, Kirsten Lesage y Manolo Corichi.

En todos los países estudiados, al menos una quinta parte de quienes no creen en la fe afirma que hay vida después de la muerte. Los porcentajes varían entre el 19% en Hungría y el 65% en Perú, con mayoría en siete países. Muchos también afirman que hay "algo espiritual más allá del mundo natural", lo que subraya que la desafiliación no siempre equivale a incredulidad.

La creencia en Dios entre quienes no tienen afiliación religiosa varía considerablemente según la región. Pew observa niveles más altos en partes de Latinoamérica y Sudáfrica, mientras que las cifras son mucho más bajas en gran parte de Europa y Australia. En resumen: no profesar ninguna fe no significa lo mismo en São Paulo que en Estocolmo.

La práctica y el impacto social

En lo que respecta a la práctica, los adultos no afiliados a una religión son notablemente menos propensos que los afiliados a ella a participar en actividades como rezar o encender velas o incienso por razones espirituales, y los que lo hacen tienden a hacerlo con poca frecuencia.

Las opiniones sobre el impacto social de la religión también difieren. En muchos países, quienes no creen en la religión tienden más a afirmar que esta fomenta la intolerancia o la superstición, y es poco probable que consideren importante que los líderes nacionales tengan fuertes creencias religiosas.

La investigación se basa en encuestas realizadas entre 2023 y 2024 en 36 países, con un análisis centrado en 22 naciones donde el tamaño de la muestra de personas no afiliadas es lo suficientemente amplio como para ser reportado por separado. Este diseño ayuda a explicar por qué los resultados no permiten conclusiones uniformes.

Qué significa evangelizar

Esto es importante para los lectores de fe —y para cualquiera que tenga curiosidad sobre la búsqueda humana de significado— porque la cuestión va más allá de lo que podemos catalogar como “religioso” y “no religioso”.

La tradición católica ha enseñado, durante mucho tiempo, que el deseo de lo divino es parte del ser humano, está incorporado a nuestra naturaleza humana.

Como dice el Catecismo: "El deseo de Dios está inscrito en el corazón humano". Ese deseo puede persistir incluso cuando se desvanece la pertenencia institucional y/o comunitaria.

Para las comunidades de fe, los datos sugieren una oportunidad para la escucha paciente, la conversación honesta y el testimonio humilde, en lugar de una postura de guerra cultural. Para los lectores seculares, es un recordatorio de que las cuestiones espirituales son un tema común, no una trampa sectaria.